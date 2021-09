Cronaca dal Mondo

Pelé in ospedale, ricoverato e sottoposto a un delicato intervento per un sospetto tumore al colon. L’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso un post dello stesso ex campione brasiliano, che ha parlato ai fan delle sue condizioni di salute e ha raccontato come ha scoperto la malattia. Il messaggio, accompagnato da una foto che lo vede sorridente stringere tra le mani un pallone, si conclude con una promessa che invita alla speranza.

Pelé ricoverato e operato per sospetto tumore al colon: l’annuncio sulle sue condizioni

Con il suo messaggio su Instagram, Pelé ha rivelato di essere stato sottoposto a un intervento per l’asportazione di un sospetto tumore al colon, della cui scoperta ha parlato in un post a margine dell’operazione.

“Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio per sentirmi molto bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro“.

Pelé: la scoperta di una lesione sospetta dopo alcuni esami di routine

Pelé ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi di sospetto tumore al colon dopo alcuni esami di routine di cui lui stesso aveva parlato appena una settimana fa, sempre sui social.

Con un post rassicurante, nei giorni scorsi il campione brasiliano aveva voluto precisare di star bene: “Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Sono andato per i miei esami di routine, che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia“.

Questa sera, dopo l’annuncio di essere stato operato presso l’ospedale di San Paolo, in Brasile, ha concluso il suo messaggio con un invito alla speranza: “Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana.

Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie insieme a voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici“.