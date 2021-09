Buoni o Cattivi: martedì 7 settembre al debutto il nuovo programma di Veronica Gentili. Gli ospiti

Programmi TV

Arriva martedì 7 settembre 2021 il nuovo programma di approfondimento d’attualità di Mediaset, che promette di intrattenere il pubblico con un nuovo tipo di racconto che mette al centro dell’attenzione delle storie in presa diretta. Al timone di Buoni o Cattivi ci sarà Veronica Gentili, presentatrice già nota al pubblico appassionato di attualità. L’appruamento è fissato per la prima serata su Italia1 per la prima serata di martedì 7 settembre.

Buoni o Cattivi: il nuovo programma d’attualità di Italia1

La televisione si è ormai incanalata verso quella che sarà una grande stagione fatta di ottime riconferme e di interessanti nuovi show che accompagneranno i telespettatori per la tutta la programmazione autunnale.

Questo è il caso di Buoni o Cattivi, il nuovo programma di Italia1 in arrivo a partire da martedì 7 settembre 2021.

Lo show ruoterà attorno al tema di puntata, incentrato sull’attualità, che sarà trattato in una sorta di documentario volto a raccontare al pubblico come sono andati i fatti mentre in parallelo la conduttrice in studio intervisterà un ospite esperto del caso o addirittura un protagonista dei fatti.

Lo scopo sarà quello di raccontare i fatti su quella labile linea sottile che spesse volte divide il bene ed il male e fa da sfondo a tutte le azioni di noi uomini e che però sanciscono la grande differenza tra l’una e l’altra sponda.

Buoni o Cattivi: il primo appuntamento di martedì 7 settembre

Il programma che debutta quest’oggi intorno alle 21:20 si colloca nello slot della prima serata del martedì per tutto l’autunno che è ormai alle porte. A fare compagnia ai telespettatori troveremo il volto della conduttrice del programma, la presentatrice Veronica Gentili volto noto dei programmi di approfondimento dopo gli ottimi risultati riscossi al timone di Controcorrente su Rete4.

Una grande promozione da parte di Mediaset che intende puntare fortemente sul suo volto per la ripartenza dei palinsesti di questa ricca offerta 2021/2022.

Veronica Gentili intervista Emis Killa

L’intervista di Veronica Gentili, stando al sito di Mediaset, è con Emis Killa, rapper tra i più amati dal pubblico. Lui racconterà: “Non ho mai avuto guai con la legge, sono stato fortunato e intelligente da abbandonare presto quel treno e capire che non mi avrebbe mai portato da nessuna parte ma ho visto molti amici finire in galera o in comunità.

A quell’età senti il peso del branco, cerchi una fratellanza, un’accettazione. Io sono cresciuto in una situazione in cui non mi è mancato l’amore da parte della mia famiglia ma mi è mancato il tempo con i miei genitori quindi la mia famiglia l’ho vissuta più in strada che in casa“. E ancora: “Mi piaceva quando vedevo arrivare quello più grande a cui nessuno diceva niente, era comunque un potere, e il potere affascina chiunque. Per noi che non avevamo nessuna possibilità l’unico potere che si poteva mettere in atto era la violenza, la dominanza, sugli altri.

Oggi anche la nostra compagnia sarebbe stata definita una baby gang”.