Festival di Castrocaro 2021: martedì 7 settembre 2021 torna su Rai2 lo storico concorso canoro

Torna in televisione la competizione canora per giovani promesse della musica più famosa d'Italia. Paola Perego farà da padrone di casa con al suo fianco una giuria d'eccezione composta da nomi di spicco della nostra musica.

Martedì 7 settembre 2021 su Rai2 in prima serata va in onda un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona e nuova musica. Torna infatti sul secondo canale lo storico concorso canoro che ha lanciato tanti giovani artisti italiani oggi affermati come Ramazzotti, Nek e tanti altri. L’appuntamento con il Festival di Castrocaro 2021 è fissato per la prima serata di martedì a partire dalle ore 21:20 con Paola Perego a fare da madrina e da presentatrice. Tutte le informazioni sui giovani scelti per la gara di quest’anno e tutti i componenti della giuria d’eccezione.

Festival di Castrocaro 2021: tutti i giovani in gara

Il concorso, che lungo la sua storia ha saputo lanciare artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia fino a Laura Pausini, è arrivato alla sua 64esima edizione e propone anche quest’anno di far conoscere al suo affezionato pubblico le nuove promesse della musica nostrana.

A fare da madrina alla gara ci sarà Paola Perego, che presenterà l’evento che vedremo in televisione con la partecipazione della comica e conduttrice Valeria Graci.

A sfidarsi sul palco della competizione vedremo Antonio Meleddu in arte Bandito, Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi, Claudia Pregnolato in arte Namida, Federica Marinari, Greta Ciurlante in arte Mirall, Leonardo Meconi in arte Leo Meconi, Simone Veludo in arte Simo Veludo ed infine Vite Parallele.

Festival di Castrocaro 2021: la giuria d’eccezione

A giudicare i giovani in gara ed a decretarne il vincitore sarà una giuria d’eccezione formata da alcuni degli artisti più apprezzati sulla scena.

I 4 giurati chiamati a decretare il podio della competizione saranno Ermal Meta, cantautore già vincitore del Festival di Sanremo, uno dei cantautori più apprezzati Margherita Vicario, una delle cantanti maggiormente in voga nella scena It-pop italian, Boosta, storico componente dei Subsonica ed infine Noemi, energica voce capace di emozionare tutti come successo all’ultimo Festival di Sanremo.