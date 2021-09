Paradiso amaro: la trama ed il cast del film con George Clooney in onda su Canale 5 mercoledì 8 settembre

TV e Spettacolo

Canale5 per la prima serata di mercoledì 8 settembre 2021 propone un film che racconta la storia di Matt King messo di fronte ad una presa di coscienza che gli fa ripensare al suo ruolo di marito e padre, spesse volte manchevole, quando la moglie cade in un coma irreversibile. La pellicola Paradiso amaro arriva sul quinto canale a partire dalle ore 21:30 circa. La trama ed il cast completo del film con George Clooney.

Paradiso amaro: il cast e le curiosità del film

Paradiso amaro (dal titolo in lingua originale di The Descendants) è un film del 2011 diretto da Alexander Payne e basato sull’omonimo romanzo di Kaui Hart Hemmings, libro del 2007 che dopo la trasposizione in film ha avuto un’esposizione tale da portarlo ad essere tradotto in 22 Paesi differenti.

Il protagonista del film è Matt King, padre e marito nel bel mezzo di una dolorosa presa di coscienza, interpretato dall’apprezzato attore hollywoodiano George Clooney. Con lui nel ruolo della figlia Alexandra c’è Shailene Woodley, l’attrice protagonista in futuro rispetto a questo film della fortunata saga di Divergent, mentre a completare il cast ci sono Nick Krause nel ruolo di Sid, Beau Bridges nei panni del cugino Hugh ed infine Judy Greer in quello di Julie Speer.

Paradiso amaro: la trama della pellicola

Matt King con il tempo è diventato un marito e padre assente, troppo impegnato dagli affari che la sua facoltosa famiglia gli ha fatto ereditare ma la sua situazione dovrà presto cambiare a causa di un butto incidente che vede coinvolta la moglie. La donna infatti, a seguito di questo imprevisto, finisce in un coma irreversibile e di conseguenza pone l’uomo di fronte ad una presa di coscienza che gli deve far rivedere tutta la sua vita.

Così Matt si troverà a dover recuperare il rapporto con le figlie Alexandra e Scottie mentre dovrà contrapporsi alla figura del suocero che non si vuole dar pace per la situazione nella quale versa la figlia. La situazione peggiorerà quando l’uomo dovrà fronteggiare delle difficoltà con i suoi affari oltre che con la scoperta che la moglie era pronta a lasciarlo in virtù di un altro uomo che le riempiva la vita.