Scomparsa in Paradiso: la trama del film in onda mercoledì 8 settembre su Rai2

Per questa sera Rai2 propone in prima visione assoluta il film Scomparsa in Paradiso, che va in onda dalle ore 21:20 circa. La trama completa ed il cast del film.

Scomparsa in Paradiso: il cast del film trasmesso su Rai2

Scomparsa in paradiso è una pellicola del 2021 di genere thriller drammatico diretta da Vic Sarin, regista canadese nato in India da sempre impegno nella realizzazione di film di questo genere cinematografico.

Gli interpreti principali del film, che trovano i suoi protagonisti nei componenti della famiglia di Savannah e Brad, sono Claire van der Boom nei panni della donna, Todd Lasance ad interpretare il marito, e gli altri attori Melina Vidler, Jason Wilder, Molly Wright e Lynn Gilmartin nei ruoli secondari.

Scomparsa in Paradiso: la trama della pellicola in onda in prima visione assoluta

Savannah Morgan, una avvocatessa della California, conduce una vita tranquilla divisa tra lavoro e casa con il marito Brad e la figlioletta Aria.

Ha però un grande sogno nel cassetto, quello di tornare nella sua città natale in Australia per ricongiungersi con le origini della sua famiglia e rivedere i posti a lei famigliari.

Il suo sogno ha la possibilità di realizzarsi quando vince un viaggio omaggio proprio per quei territorio e convince il marito a fare una vacanza direzione Australia. I tre partono quindi per due settimane all’insegna del relax ma il loro sogno viene spezzato dalla scomparsa misteriosa della figlia Aria che da un momento all’altro svanisce nel nulla.

Quello che doveva essere un viaggio sereno e tranquillo si trasformerà in un incubo che porterà i due genitori alla ricerca della figlia e metterà Savannah di fronte ad alcuni segreti della sua famiglia d’origine che potrebbero cambiare del tutto la sua vita.