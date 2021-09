Bimbo di 3 anni disperso per quasi 4 giorni in un bosco: beveva da un torrente tra i cespugli

Good News

In Australia, il villaggio di Putty era stato sconvolto dalla scomparsa di un bimbo di appena 3 anni, allontanatosi all’improvviso da casa mentre stava giocando. Pochi giorni fa il caso ha avuto il suo lieto fine, ma restano alcuni aspetti ancora da chiarire.

Bimbo scomparso, cosa è successo

Il piccolo Anthony “AJ” Elfalak è un bambino di 3 anni, affetto da autismo, che non riesce a parlare. Come riporta la stampa estera, i genitori hanno affermato che il bambino stesse giocando in casa, non lontano dalla madre, quando a un tratto sarebbe sparito.

La coppia avrebbe inoltre dichiarato che il carattere del piccolo non è tale da portarlo spesso a uscire dall’abitazione, né tantomeno ad allontanarsi.

La scomparsa è avvenuta venerdì e si sarebbe subito temuto un rapimento. La famiglia e le forze dell’ordine avevano quindi iniziato a perlustrare senza sosta le aree rurali del Nuovo Galles del Sud.

Bimbo scomparso, dove è stato ritrovato e come sta ora

Il lieto fine è arrivato dopo quasi 4 giorni di ricerche serrate, quando Anthony è stato avvistato da un elicottero della polizia: sarebbe stato ritrovato ad appena 500 metri dalla sua casa, nel terreno dei suoi genitori nel villaggio di Putty, a 112 km a nord di Sydney.

La polizia l’ha scoperto in un cespuglio della boscaglia australiana, mentre beveva acqua di torrente e mangiava bacche.

Per il padre si è trattato di un “miracolo”, come riferiscono i media esteri. “È stato punto da alcune formiche, è caduto e rotolato nella boscaglia, ma è vivo. È vivo” avrebbe commentato, emozionato e sfiancato dalle ricerche ininterrotte. Anthony è stato recuperato sano e salvo con gli abiti completamente inzuppati di acqua e alcune escoriazioni alle gambe ma, secondo i medici che l’hanno tenuto in osservazione in ospedale, le sue condizioni sarebbero sorprendentemente buone per la disavventura appena vissuta.

Guarda il video del ritrovamento

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j — NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021

Bimbo scomparso, gli aspetti da chiarire

Secondo le forze dell’ordine, l’ipotesi più probabile è che Anthony potrebbe essersi allontanato spontaneamente dalla sua abitazione. Tuttavia, sarebbero in corso degli accertamenti su un pick-up bianco che sarebbe stato rinvenuto a poca distanza dai terreni della famiglia Elfalak.