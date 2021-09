La Favorita: cast, trama e trailer del film in onda giovedì stasera 9 settembre 2021 su Rai3

TV e Spettacolo

La proposta di Rai3 per la prima serata di giovedì 9 settembre 2021 è un film che ha conquistato il pubblico e la critica e che racconta la storia di Abigail Masham, la donna arrivata alla corte della regnante Anna Stuart che inizia a scalare la piramide sociale della corte e riesce a prendersi il prestigio che la sua famiglia aveva perso. L’appuntamento con la prima visione assoluta di La Favorita è per le ore 21:20 sul terzo canale della televisione. La trama ed il cast completo del film che vede tra i protagonisti Emma Stone ed i premio Oscar Olivia Colman.

La Favorita: il cast della pellicola in onda su Rai3

La favorita (dal titolo in lingua originale di The Favourite) è un film del 2018 diretto da Yorgos Lanthimos, qui alla ultima fatica dietro la cinepresa.

Il film ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica che lo ha premiato donandogli 10 candidature agli Oscar, 12 candidature ai Premi BAFTA e ben 5 candidature ai Golden Globe, riuscendo però ad essere premiato nella notte più importante del cinema solo con l’attrice Olivia Colman, capace di vincere il premio Oscar, il Golden Globe e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

L’attrice recita il ruolo della regina Anna Stuart, potente monarca inglese del 1700 ormai distratta dalla vita politica che le gira intorno tanto da lasciare spazio a due cugine Abigail e Sarah avide e vogliose di riprendersi un ruolo da protagoniste nelle sedi che contano. Le due donne sono interpretate rispettivamente da Emma Stone e Rachel Weisz.

La Favorita: la trama del film

Anna Stuart è la fragile regina d’Inghilterra durante le vicende della guerra che si sta svolgendo tra la sua nazione e la Francia.

Ormai distratta da una lunga vita nella quale ha dovuto fare a meno dei tanti figli scomparsi e sostituiti con la cura dei suoi amati conigli, lascia spazio a corte per gli interessi di Sarah Churchill vogliosa di affermarsi a corte con lo scopo di favorire le gesta del marito militare.

La sua posizione privilegiata viene però messa a repentaglio dall’arrivo a corte di sua cugina Abigail Masham, una giovane nobile caduta in disgrazia per colpa delle scellerate scelte di suo padre. La donna farà di tutto per riprendersi il peso che un tempo aveva la sua famiglia e per farlo cercherà di diventare la favorita della regina.

