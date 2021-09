Un incendio devasta un ospedale con pazienti Covid-19: ci sono vittime. Il video e le immagini del rogo

Cronaca dal Mondo

Un terribile incendio è divampato in una clinica per il Covid-19 nella Macedonia del Nord. A parlarne e darne notizia è direttamente il ministro della Sanità Venko Filipce: nello scoppio dell’incendio sono morte 10 persone. Il rogo pare possa essere scoppiato dopo una esplosione. Sul posto si è recato direttamente il primo ministro Zoran Zaev per assistere alle operazioni dopo la strage.

Le parole del primo ministro macedone

“Un’enorme tragedia si è verificata nel centro Covid-19 di Tetovo“, ha detto il primo ministro Zoran Zaev.

“Un’esplosione ha causato un incendio. L’incendio è stato spento ma molte vite sono state perse“, ha aggiunto il capo del governo su Facebook. È stato poi il ministro della salute del paese a rivelare che le vittime sarebbero 10.

Nella clinica c’erano persone per la cura del Covid-19, a Tetovo, nel nord-ovest del Paese. “Al momento sono confermate 10 persone decedute, ma il numero potrebbe aumentare“, ha scritto, per poi esprimere il suo “profondo cordoglio” alle famiglie delle vittime.

Guarda il video:

Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV — Besian Rustemi (@Besirustemi) September 8, 2021

Le cause del rogo

Come sempre accade in questi casi la prima domanda riguarda le cause che hanno portato all’esplosione e poi al rogo: al momento non ci sono ancora risposte per l’incendio che ha distrutto questa clinica.

Sul posto si sono recati anche 5 pubblici ministeri e indagheranno sulle cause della strage.

Guarda il video:

Aurax, [08.09.21 18:17] 🇲🇰 15 people killed and dozens injured in a fire at Tetovo, Covid hospital in North #Macedonia@auraxchan pic.twitter.com/skQnzeLV5x — •ΞLMER FU⫒⫒• ⚡️✝️🎺🇺🇸⚡️ (@BlaiseP59407586) September 8, 2021

I vigili del fuoco sulla operazioni di spegnimento dell’incendio

I vigili del fuoco sarebbero stati allertati intorno alle ore 21, arrivati sul posto hanno domato le fiamme in circa 45 minuti, hanno spiegato finito le operazioni. “È stato un incendio enorme e si è diffuso anche grazie alla grande quantità di plastica presente nei moduli dell’ospedale“, ha detto proprio il vice comandante dei vigili del fuoco di Tetovo, Saso Trajcevski, ad una televisione locale.

Diversi feriti sono stati trasportati negli ospedali della capitale.