A Star is born, il film con Bradley Cooper e Lady Gaga torna su Canale 5 venerdì 10 settembre

Jack Maine è un cantante folk alle prese con una forte dipendenza da alcol che una sera scopre il talento straordinario di Ally e la convince a far sentire a tutti di cosa è capace.

Venerdì 10 settembre 2021 torna su Canale5 uno dei film più acclamati del 2018 che racconta la storia di Ally Campana, una donna che passa dall’essere la cameriera di un bar dove si esibisce anche come cantante fino a diventare una star di fama mondiale. Il film A Star is born va in onda a partire dalle ore 21:30 circa quando il pubblico potrà godere della grande alchimia instauratasi tra gli attori protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. La trama ed il cast della pellicola.

A Star is born: il cast e le curiosità del film

A Star Is Born è una pellicola del 2018 prima fatica da regista di Bradley Cooper, che per il suo debutto alla regia veste anche i panni di coproduttore dopo averlo in parte scritto.

La pellicola è da considerarsi un remake del musical del 1937 di William A. Wellman dal titolo È nata una stella, terzo rifacimento dopo i musical del 1954 e del 1976. Considerato uno dei migliori dieci migliori film del 2018 è stato capace di ricevere ben 8 candidature ai Premi Oscar 2019, comprese quelle ai migliori attori protagonisti a Bradley Cooper e Lady Gaga.

La cerimonia però ha saputo premiare il film solo con una statuetta, quella per la migliore canzone grazie a Shallow, brano diventato iconico.

A Star is born: la trama della pellicola

Jackson Maine, detto Jack, è un cantante country che gode di buona fama nonostante non sia all’apice e si crogiola dietro la dipendenza da alcol come valvola di sfogo. Alle prese con la ricerca di un altro drink finisce in un bar dove si sta esibendo Ally, con una performance che scuote l’animo di Jack e lo illumina con il suo talento.

L’uomo passa la nottata a parlare con la donna, che fino ad ora era la semplice cameriera del bar, cercandola di convincerla ad entrare seriamente nel mondo della musica e proponendole di esibirsi durante il suo tour e proporre le canzoni da lei scritte.

Nonostante le reticenze iniziali di Ally la donna si convince a partire con l’uomo e da qui nasce un sodalizio musicale prima e sentimentale poi che verrà messo a repentaglio tanto dalla scalata repentina della cantante nel mondo della musica quanto nella dipendenza da alcol di Jack.

