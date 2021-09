TV e Spettacolo

Fariba Therani ha annunciato la morte del fratello minore. In tanti si sono riversati sui social per farle le loro condoglianze

Un terribile lutto si è abbatutto su Giulia Salemi e sua madre Fariba Therani, è morto lo zio. Il giovane fratello di Fariba Therani è stato ritrovato priva di vita nella sua casa. A dare l’annuncio è stata proprio la donna tramite il suo profilo Instagram; entrambe in questo momento si sono chiuse nel dolore per la grave perdita.

Morto lo zio di Giulia Salemi: trovato morto in casa

Si chiamava Abdolhamid Therani ed era il fratello minore di Fariba Therani, mamma di Giulia Salemi.

Secondo quanto raccontato dalla stessa Fariba, l’uomo è stato trovato privo di vita nella sua. La causa della morte è stata presumibilmente ricollegata ad un arresto cardiaco; Fariba ha raccontato che il fratello aveva recentemente contratto il Covid-19.

Il post di Fariba Therani per la morte del fratello

Fariba Therani ha condiviso sui social la drammatica notizia della morte di Abdolhamid Therani, accompagnandola con una foto del giovane. “È morto mio fratello Abdolhamid, aveva fatto il vaccino due mesi fa!“

Fariba ha poi aggiunto: “Ha preso lo stesso il Covid, stamattina l’hanno trovato senza vita, arresto cardiaco, il mio cuore è a pezzi!”

La premonizione di Fariba Therani sulla morte del fratello

Nel suo post Fariba Therani ha poi aggiunto di aver avuto una sorta di premonizione sulla morte del fratello.

“Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunte, sono a pezzi, per favore una preghiera per l’anima di Abdolhamid Mohammad“.

In tanti si sono riversati sui social per fare le condoglianze a Fariba Therani, da Stefano Sala, che ha commentato scrivendo “Condoglianze“, passando per Valentina Persia che ha scritto “Fariba ti abbraccio forte”, e poi ancora Pierpaolo Pretelli, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti, Lisa Fusco…

Le parole di Giulia Salemi per la morte dello zio

Tra i commenti al post di Fariba Therani c’è anche quello di Giulia Salemi, che ha scritto: “La vita è ingiusta“.

L’influencer ha ripostato nelle sue Instagram Story il post pubblicato dalla madre. Fariba ha cambiato la sua immagine del profilo con una foto nera, per simboleggiare il suo momento di lutto.