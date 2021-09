Scherzi a parte: domenica 12 settembre torna su Canale 5 il programma che prende di mira i Vip con Enrico Papi

Programmi TV

Enrico Papi torna in Mediaset per condurre la nuova divertente edizione di Scherzi a parte che promette di mietere tante vittime tra i Vip più conosciuti.

La nuova edizione di Scherzi a parte è pronta ad iniziare con tante novità e una marea di Vip messi nel mirino dei suoi divertenti, e spesso crudeli, scherzi. L’appuntamento è fissato su Canale5 per la prima serata di domenica 12 settembre 2021 a partire dalle ore 21:30 quando il nuovo padrone di casa Enrico Papi accoglierà i telespettatori per la prima volta nel nuovo studio. Tutto quello che c’è da sapere sulla quindicesima edizione del programma e chi prenderà di mira quest’anno.

Scherzi a parte: la prima puntata al via domenica 12 settembre su Canale5

L’ultima edizione del programma che mette al centro gli scherzi ai noti personaggi famosi del mondo dello spettacolo sta tornando in tv dopo 3 anni di sosta per colmare il grande vuoto lasciato su Canale5 dalla chiusura definitiva di Live – Non è la d’Urso.

Per l’occasione il programma darà il via alla sua quindicesima edizione domenica 12 settembre 2021 con il gradito ritorno in casa Mediaset di Enrico Papi, che dovrà raccogliere la pesante eredità delle ultime due edizioni targate Paolo Bonolis.

Saranno 6 le puntate che andranno in onda in prima serata per altrettante domeniche e porteranno con loro interessanti e divertenti novità per il pubblico a casa.

Per la prima volta sarà infatti sperimentato lo scherzo in diretta che proverà a svilupparsi durante la trasmissione e avrà come obiettivo quello di portare in studio l’ignaro Vip preso di mira.

Un’altra importante novità vedrà impegnate le co-conduttrici del programma Elisabetta Gregoraci, Carolina Stramare, Estefania Bernal e l’influencer Antonella Fiordelisi che saranno impegnate nella creazione e realizzazione delle storiche candid camera che prenderanno di mira gli ospiti in studio, con le belle che lanceranno anche le candid camera che vedono coinvolta la gente comune.

Scherzi a parte: i Vip presi di mira con gli scherzi

Nella nuova edizione del programma non mancheranno di certo gli storici scherzi fatti dalla squadra di Scherzi a parte che prenderanno di mira alcuni dei personaggi più famosi dello spettacolo nostrano tra i quali vedremo l’attrice Manuela Arcuri, Il cantante Albano, l’attore Andrea Roncato, Antonella Elia, la showgirl Valeria Marini, lo chef Gianfranco Vissani, Elettra Lamborghini, il giornalista Mario Giordano, la cantante Orietta Berti, Nicola Porro, Federica Panicucci e tanti altri ancora.