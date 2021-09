Cronaca Italia

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta su Pantelleria e avrebbe provocato morti e feriti. Secondo quanto si apprende, sarebbero coinvolte diverse abitazioni e mezzi. La conferma della drammatica situazione è arrivata dal sindaco, Vincenzo Campo, e si parla di ricerche ancora in corso. Arrivano le prime terribili immagini dal luogo del disastro.

Tromba d’aria a Pantelleria, morti e feriti

Il bilancio sarebbe drammatico: almeno 2 morti e 9 feriti per la violenta tromba d’aria a Pantelleria, come riportano numerose fonti locali in questo momento.

I mezzi coinvolti sono 10, riferisce Live Sicilia, automobili che sarebbero state investite in pieno dalla furia del fenomeno.

La conferma, riporta TgCom24, arriva dal sindaco Vincenzo Campo: “Ci sono 2 morti e diversi feriti. È stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diversi mezzi. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo”.

Tromba d’aria si abbatte su Pantelleria, le immagini

Al momento, la situazione sarebbe ancora in corso di valutazione e da Lampedusa si sarebbero resi disponibili anche i mezzi del 118 con elisoccorso.

Sui social arrivano le prime drammatiche immagini dall’isola devastata dalla tromba d’aria, mentre si attenderebbe il miglioramento delle condizioni meteo per consentire a tutti i soccorsi di raggiungere la zona interessata.

🔵 #Sicilia Tromba d’aria a #Pantelleria, 2 morti e 9 feriti.

Investite in pieno almeno 10 auto pic.twitter.com/k7xmIyp8fV — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 10, 2021

Giungono notizie pessime una Tromba d'aria a #Pantelleria, due morti e 9 feriti. #sicilia pic.twitter.com/EyyxUK5OaY — Rocco SGRO (@SgroRocco) September 10, 2021

Isola mia ferita.

Che dolore vedere tutto questo.

Il clima che cambia. Che distrugge. E che uccide.

Per nostra stessa mano, in fondo. #Pantelleria

[Fonte foto: siti locali e amici] pic.twitter.com/Vm2YFHd69V — Gabriele Zagni (@gabrielezagni) September 10, 2021

Il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso e ha parlato di ricerche ancora in fase di svolgimento.