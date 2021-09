Million Day: l’estrazione dei numeri vincenti di oggi sabato 11 settembre 2021 a partire dalle ore 19:00

Million Day

Scopri la combinazine vincente di giornaa in grado di donare 1 milione di euro a chi è in grado di pronosticarla con precisione.

Continua il weekend in compagnia delle combinazioni vincenti del Million Day che danno ai giocatori l’opportunità di accaparrarsi la somma non indifferente di 1 milione di euro. La nuova combinazione vincente di oggi sabato 11 settembre 2021 arriverà come sempre a partire dalle ore 19:00 e subito dopo il sorteggio sarà possibilie consultarla qui su The Social Post.

Tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni del gioco

Saranno tanti i giocatori che continueranno a tentare la fortuna in questo nuovo mese di settembre puntando come sempre al milione di euro in palio.

Il gioco del Million Day quindi non si ferma nemmeno oggi e continua la sua caccia ai nuovi milionari di questo 2021. Il mese di agosto si è da poco concluso e sui titoli di coda è riuscito a dare nuove soddisfazioni ai giocatori impegnati nellesue estrazioni.

Notizia recente vuole infatti che il penultimo giocatore baciato dalla dea bendata venga da Crispiano, cittadina in provincia di Taranto già fortunata in passato proprio nel Million Day, che grazie ad una giocata sistemica da 5 euro è ruscito ad accaparrarsi 1 milione di euro.

Mentre per l’ultimo vincitore ha colpito la storia del fortunato giocatore che ha vinto 1 milione di euro grazie ad una schedina acquistata in una stazione ferroviaria.

Il totale dei nuovi milionari si è dunque aggiornato a ben 186 vincite da quando il gioco ha fatto il suo debutto nell’ormai lontano 2018.

Le cinquine vincenti delle ultime estrazioni del Million Day

Dopo le ultime vinciteche vi abbiamo raccontato poco fa si continua con le estrazioni del Million Day alla ricerca di nuovi giocatori in grado di centrare la cinquina vincente.

Continuerà quindi come ogni giorno la caccia alla combinazione vincente anche in questa settimana, sperando che possa riservare delle nuove soddisfazioni ai giocatori.

Nella tabella in basso riportiamo adesso le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day, in modo da ricordare tutte le combinazioni estratte:

MARTEDÌ 07/09 19 29 40 50 53 LUNEDÌ 06/09 3 6 34 37 45 DOMENICA 05/09 5 10 17 36 39 SABATO 04/09 9 10 18 28 50 VENERDÌ 03/09 27 28 35 36 41 GIOVEDÌ 02/09 3 5 29 50 52 MERCOLEDÌ 01/09 2 8 13 14 19

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.