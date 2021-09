Peccati ad alta quota: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 oggi 11 settembre 2021

TV e Spettacolo

Nel film in prima visione assoluta Lauren è una hostess in seria difficoltà economica che accetta un lavoro poco edificante pur di andare avanti. Così facendo si metterà ancora di più nei guai.

Il canale di Rai2 per la prima serata di sabato 11 settembre manda in prima visione assoluta un thriller che vede al centro della trama la vita di Lauren, una giovane donna che di professione fa l’hostess e ritrovatasi in difficoltà economica, accetta di lavorare per una nuova compagnia aerea che la obbliga a lavorare contro la sua morale mettendola in serio pericolo. Il film Peccati ad alta quota va in onda sul secondo canale a partire dalle ore 21:20 circa. La trama completa ed il cast della pellicola.

Peccati ad alta quota: il cast del film

Il film è un prodotto del 2020 realizzato per la televisione e commercializzato con il titolo di Mile High Escorts.

Nella pellicola i ruoli principali spettano ad attori poco noti al grande pubblico come per esempio Kara Royster, Steve Coulter, Christina Moore mentre a Brighton Sharbino spetta il ruolo della protagonista e va ad interpretare l’hostess di nome Lauren.

Peccati ad alta quota: la trama della pellicola

Lauren è una hostess di volo alle prese con una delicata crisi economica che si ritrova ad ascoltare nuove proposte di lavoro.

Da sempre in coppia con l’amica Ashley, viene avvicinata da Hannah, che le propone un ripiego alla sua professione alquanto particolare. La donna le offre si un lavoro in un altra compagnia aerea che però offre dei servizi aggiuntivi da classificare come escort.

A causa della ristrettezza economica ed alle prese con una crisi amorosa, decide di accettare l’offerta e convince a fare ciò anche l’amica. Pertanto, Laura inizia a lavorare nella nuova compagnia ma si mette già nei guai quando contro la volontà dei suoi superiori, in particolare del proprietario Franklin, instaura una relazione con un cliente che si è invaghito di lei.

La malattia che sopraggiunge allo stesso Franklin getterà un ombra di terrore nella compagnia a causa della sua decisione di consegnare l’azienda alla fidata Hannah e non al figlio Erik che si maccherà del delitto del padre e metterà in serio pericolo la vita di Lauren e della sue colleghe.