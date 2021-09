Pokémon: Detective Pikachu, la trama del film in onda su Italia1 sabato 11 settembre 2021

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 11 settembre riporta in televisione gli amati mostriciattoli giapponesi in un film che vede come protagonista l’amato Pikachu, impegnato a risolvere uno misterioso caso negli strani panni del detective. Pokémon: Detective Pikachu va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset. La trama, il cast e le curiosità sul film in onda su Italia1.

Pokémon: Detective Pikachu: il cast e le curiosità del film

Pokémon: Detective Pikachu, noto anche con il solo titolo di Detective Pikachu, è una pellicola del 2019 diretta da Rob Letterman, regista statunitense legato spesso imbattutosi nella realizzazione di pellicole di comiche o fantastiche che vedono in I fantastici viaggi di Gulliver il suo lavoro più noto.

Il film è ispirato all’omonimo videogioco della Nintendo nonché all’amato franchise giapponese dei Pokémon, e ne rappresenta il primo lavoro realizzato con la tecnica del live action.

Il cast del film vede negli interpreti principali giovani attori al primo importante film della loro carriera come Justice Smith nei panni di Tim Goodman che al fianco di Pikachu risulta essere il protagonista.

Il simpatico mostriciattolo giallo, realizzato in live action, nella versione originale è doppiato dal divo Ryan Reynolds mentre in quella italiana ha la voce del doppiatore ed attore Francesco Venditti, figlio della coppia d’artisti formata da Antonello Venditti e Simona Izzo.

Completano il cast il conosciuto Ken Watanabe, nel ruolo del detective Hideo Yoshida, ed ancora gli attori Bill Nighy, Chris Geere e Kathryn Newton.

Pokémon: Detective Pikachu: la trama della pellicola

Il padre di Tim, un conosciuto detective di nome Harry Goodman, scompare nel nulla e toccherà al ragazzo cercare di scoprire la verità.

Al fianco del giovane ci sarà l’inattesa presenza di Pikachu, già braccio destro di suo padre, che qui si presta nelle strane ma sbalorditive vesti di aiuto detective.

Il ragazzo sarà l’unico a poter parlare con il Pokemon ed a potersi servire del suo innato intuito, in questo modo i due saranno guidati da Pikachu in una misteriosa avventura che li metterà sulle tracce di un contorto piano che vuole minare la cordiale convivenza tra mostriciattoli ed umani e che potrebbe cambiare per sempre il loro mondo.

