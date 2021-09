Siamo solo noi – sei come 6: Gerry Scotti presenta su Canale5 l’evento sui concerti di Vasco Rossi a San Siro

Programmi TV

Un evento imperdibile per gli amanti di Vasco Rossi va in scena su Canale 5 nella prima serata di sabato 11 settembre 2021. Lo speciale Siamo solo noi – sei come 6 andrà in onda il docu-concerto di Giorgio Verdelli a partire dalle ore 21:30 circa con il commento di Gerry Scotti che racconterà al pubblico da casa le sei indimenticabili serate del rocker di Zocca nel tempio della musica di San Siro.

Siamo solo noi – sei come 6: il docu-concerto dedicato al grande Vasco Rossi

Vasco Rossi è uno degli artisti italiani più amati di sempre, capace di creare una fanbase di milioni e milioni di persone che lo idolatrano da oltre 30 anni.

E saranno molto felici questi suoi fan per l’idea di Canale5 di riproporre nella prima serata di sabato 11 settembre 2021 il docu-concerto dal titolo Siamo solo noi – sei come 6 che racconta le 6 indimenticabili date del suo tour del 2019.

Gerry Scotti e gli altri cantanti famosi

Gerry Scotti sarà la voce narrante di questo viaggio all’interno di quelle date e del mondo del grande rocker, in un prodotto che vuole raccontare con immagine e contributi inediti il ricordo di quelle emozioni indimenticabili.

Insieme al presentatore compariranno anche alcuni dei volti di spicco dello spettacolo italiano e della musica nostrana che racconteranno il loro rapporto con le canzoni di Vasco come per esempio Sfera Ebbasta, Max Pezzali, Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Victoria Cabello, Achille Lauro e tanti altri ancora.

A corredo di questi contributi ci sarà anche un diario di bordo redatto e portato su schermo dallo stesso Vasco che faranno da cornice a questo imperdibile evento in onda su Canale5 con lo scopo di raccontare i successi che stanno dietro al suo grande personaggio.

Un appuntamento imperdibile dunque sia per i fan più appassionati che per i semplici curiosi per capire cosa c’è dietro ad una delle icone della nostra musica.