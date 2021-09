Martin Eden con Luca Marinelli: cast e trama del film in prima visione su Rai3 domenica 12 settembre

TV e Spettacolo

L'intensa storia di un marinaio che cerca il riscatto sociale come scrittore. Martin Eden va in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 3.

La proposta di Rai3 per la prima serata di domenica 12 settembre 2021 è la prima visione assoluta di un intenso film che ha confermato la bravura di una astro nascente del cinema italiano. Luca Marinelli interpreta Martin Eden, un marinaio con il sogno di diventare uno scrittore che si servirà dell’unica chance della sua vita per entrare a far parte di una élite che ha sempre bramato. Il film Martin Eden va in onda su Rai3 domenica 12 settembre 2021. Il cast e la trama completa del film.

Martin Eden: le curiosità ed il cast del film

Martin Eden è una pellicola del 2019 diretto da Pietro Marcello che questa opera, la seconda della sua filmografia, ha stupito la critica ed il pubblico italiano.

Il film è liberamente ispirato dall’omonimo romanzo del 1909 scritto da Jack London.

Ha debuttato in concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove dopo aver conquistato la critica è riuscita anche ad accaparrarsi un prestigioso premio, quello dell’attore Luca Marinelli vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

Al fianco dell’attore romano figurano gli altri interpreti principali che sono Carlo Cecchi nel ruolo di Russ Brissenden, Jessica Cressy a vestire i panni di Elena Orsini, la donna della quale si innamora Martin, Vincenzo Nemolato come Nino, Marco Leonardi ad interpretare Bernardo ed infine Denise Sardisco nei panni di Margherita.

Martin Eden: la trama della pellicola

Martin Eden lavora come marinaio per un armatore in una Napoli degli anni ’70. L’uomo non è molto soddisfatto della vita che conduce, tenendo segreto il suo grande sogno di diventare scrittore. La situazione cambia in seguito al salvataggio da un pestaggio di Arturo, un ragazzo proveniente dalla nobiltà, che per gratitudine lo invita in casa sua.

Una volta arrivato a casa di Arturo il marinaio conosce Elena, la bella sorella del ragazzo, della quale si invaghisce a primo sguardo. La giovane donna ha però un altro retaggio culturale rispetto al suo, appare colta e raffinata a differenza di Martin ma quest’ultimo si dimostra migliore di come appare grazie al suo bagaglio culturale da autodidatta.

La loro frequentazione sarà l’occasione per Martin di ambire a quella classe sociale al quale ha sempre aspirato e realizzarsi come scrittore, alimentando però in lui il conflitto nei confronto di quel mondo borghese così avverso a quello dal quale proviene.