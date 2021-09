Soliti Ignoti – Il ritorno: su Rai1 riprende la striscia quotidiana condotta da Amadeus

Programmi TV

Dopo il grande successo ottenuto nelle scorse stagioni, i Soliti Ignoti – Il Ritorno non poteva di certo restare in soffitta per sempre, messo da parte per la pausa estiva e sostituito alla grande dai contributi esclusivi di Techetechete. Così è pronto a tornare nell’access prime di Rai1 l’amato Amadeus con le nuove puntate del programma che debutteranno sul primo canale domenica 12 settembre 2021.

Soliti Ignoti – Il ritorno: la nuova edizione condotta da Amadeus

La trasmissione condotta dal volto di punta dei presentatori del canale di Rai1 sta tornando nella sua consueta striscia quotidiana che segue il TG1 della sera ed anticipa la prima serata sugli stessi teleschermi.

Soliti Ignoti – Il ritorno ed Amadeus andranno in onda dal lunedì alla domenica dalle ore 20:40 alle ore 21:30 circa come al solito in collegamento dal Teatro delle Vittorie in Roma.

Le puntate di quest’anno dovrebbe raggiungere ampiamenti i 230 appuntamenti e vedranno impegnato il presentatore ogni giorno della settimana verosimilmente fino al suo terzo Festival di Sanremo consecutivo, quando la trasmissione andrà in pausa per il tempo della kermesse, e tornerà in onda il giorno dopo aver decretato il vincitore del 2022 come accaduto quest’anno.

Per quanto riguarda gli appuntamenti speciali invece si tornerà alla prima serata in occasione del 6 gennaio 2022 quando andrà in onda lo speciale dedicato alla Lotteria Italia.

Soliti Ignoti – Il ritorno: ritorna il programma che mette alla prova i Vip

In seguito al grande successo dovuto alla modifica del format che, per fini di beneficienza, ha visto il debutto in studio di concorrenti Vip, il ritorno del programma ricalcherà queste orme.

In ogni puntata dunque avremo la possibilità di vedere un personaggio famoso alle prese con le identità ignote della gente comune posta di fronte a lui e che gli permetteranno di incrementare il suo bottino ad ogni identità svelata correttamente.

Non mancheranno di certo gli imprevisti nel cammino che porterà il Vip dal parente misterioso che nasconde una parentela con una delle 8 identità svelate in precedenza. Il succulento montepremi di 250mila euro, raddoppiabili addirittura fino a 500mila, sarà preso d’assalto per fini di beneficienza e pertanto il pubblico da casa avrà un motivo in più per fare il tifo.