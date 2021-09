Chi è

L’attore Alex Belli è un volto noto del piccolo schermo per aver interpretato Jacopo Castelli nella fiction Centrovetrine. Modello e indossatore il bell’Alex è stato scelto per far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, che andrà in onda lunedì 13 settembre. Ma prima del GF Vip chi era Alex Belli?

Alex Belli: gli esordi come modello

Alex Belli prima di apparire sul piccolo schermo, diviene un volto importante nel mondo dell’alta moda. Sfila come modello su passerelle di importanza internazionale e poi decide di dare una svolta alla sua carriera e di arricchirla.

Dal 2007 si fa le ossa a teatro recitando in alcuni spettacoli fino al 2015, quando debutta nella fiction Centovetrine con il ruolo di Jacopo Castelli.

Ottenuto un notevole successo, viene chiamato a partecipare all’Isola dei Famosi lo stesso anno e dopo il reality la sua carriera da attore decolla. Prende parte a pellicole come: Un’insolita vendemmia di Marco Bracco, Sacrificio d’amore e Furore – il vento della speranza 2. Ora, è stato selezionato per partecipare al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

Alex Belli: biografia e vita privata

Nato a Parma il 22 dicembre 1982, Alex Belli (Alessandro Gabelli) è il primo di 4 figli. Da piccolo coltiva la sua passione per la musica e si diploma al Conservatorio di Musica Arrigo Boito. Dopo un periodo con pochi sbocchi lavorativi, il bel modello inizia ad essere notato dal mondo della moda. Prima da Gianfranco Ferrè e poi da Giorgio Armani.

Diviene successivamente importante nell’alta moda e poi decide di dedicarsi alla recitazione. Nella vita privata Alex è sposato con Delia Duran con la quale aveva partecipato a Temptation Island.

I due sono follemente innamorati e hanno deciso di convolare a nozze a giugno, per suggellare il loro amore dopo essersi fidanzati nel 2018. La proposta di matrimonio è arrivata durante una romantica cena al tramonto delle Maldive.