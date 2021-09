Aviva Wines: quando lo spumante colorato vale 10 milioni di Euro

Lifestyle

Aviva è una bollicina dal gusto dolce, perfetta per ogni occasione.

Grazie a dei coloranti alimentari, se agitato crea un effetto brillante e glitterato che lascerà tutti a bocca aperta.

Si legge questo sul sito di Aviva Wines, azienda che ha avuto la fortunata idea di rendere unico, colorato e glitterato il momento del brindisi in ogni occasione.

Fortunata davvero perché oggi l’azienda raggiunge un traguardo fino a poco tempo fa inaspettato: la conquista del primo posto – best seller – su Amazon come spumante più venduto negli ultimi tempi!

Ma la novità ancora più importante per l’azienda sono le ultime indiscrezioni che arrivano dalla società El Original S.r.l.

(nata nel 2019 che si occupa dell’importazione, distribuzione e vendita del prodotto Aviva Wines) in merito alla sua valutazione, che oscilla tra i 7,5 e i 10 milioni di euro (il cosiddetto Equity Value: valore attuale) secondo Thymos Business& Consulting srl – società di Corporate Finance milanese. Si tratta di una cifra molto alta che vede soddisfatto il Cda, composto da Moulay Driss El Faria – presidente e a.d. – Diego Granese e Fabrizio Vallongo nel ruolo di consiglieri.

Ma le sorprese non finiscono qui: è in arrivo un nuovo membro della famiglia Aviva, ma per ora, come succede nella maggior parte dei casi il riserbo sui dettagli è rituale.

Ma come si arriva a questi risultati?

Con una strategia di marketing ben precisa. El Original Srl pubblicizza Aviva Wines attraverso canali di comunicazione innovativi e si concentra sul consumatore finale, attraverso l’uso delle piattaforme social, l’online advertisement e l’influencer marketing. Fedez, ad esempio, ha sponsorizzato Aviva Wines. L’efficacia della strategia di marketing sul web è confermata dai Google Trends: a giugno 2021, la ricerca ′spumante Aviva′ nelle ricerche effettuate negli ultimi 90 giorni è la più associata in assoluto al termine “spumante”, mentre è al secondo e quarto posto per frequenza di associazione nelle ricerche effettuate negli ultimi 12 mesi, insieme alla query ′′aviva′′(quarto posto).

El Original utilizza anche diversi canali di distribuzione: zero vincoli di esclusiva e zero specifici accordi commerciali nei confronti dei vari clienti. Come raccontano dalla società: “La commercializzazione si basa su contratti di esclusiva di vendita per i seguenti Paesi: Italia, Svizzera, Austria, Francia, Monaco/Montecarlo, Albania & Kosovo, Malta, Slovenia, Australia, Israel, UAE”.