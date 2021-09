Chi sono Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié: vita privata e curiosità delle concorrenti del GF Vip 6

Chi è

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ai blocchi di partenza, con inizio il 13 settembre. Sul sito ufficiale del reality, fioccano le clip in cui i concorrenti si presentano e tra questi ci sono Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, tre sorelle dalle nobili origini che entreranno nel programma come unico concorrente. Chi è il “favoloso trio”? Ecco un po’ di curiosità sul loro conto.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissié: vita privata

Le tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissieé sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassié, e i soldi non sono un loro problema.

Infatti, le principesse etiopi vivono in un appartamento al centro di Roma dove non mancano lussi e vizi.

“I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… È molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping“, queste le parole di Jessica che non si fa problemi a esibire la ricchezza e le comodità in cui vive. Su Instagram sono molto seguite e si dilettano a postare foto della loro routine da sogno con scatti particolari.

Le tre sorelle hanno anche un fratello, Christian Hailé Selassié, che definiscono di bella presenza e con cui sembrano avere un ottimo rapporto.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié: carriera

Le nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6, non sono così sconosciute come si possa pensare a primo sguardo. Clarissa e Lucrezia non hanno mai fatto parte del piccolo schermo anche se aspirano rispettivamente a diventare mamma e cantante affermata con un proprio brand, esattamente come affermano nella clip di presentazione.

Per quanto riguarda Jessica, oltre ad essere un’imprenditrice e un’influencer, ha partecipato a un’edizione del programma Riccanza su MTV.

In generale, Jessica (26 anni), Lucrezia (33) e Clarissa (19) Maconnèn Hailé Selassié stanno entrando nella casa più spiata d’Italia per sfondare e affermarsi nel mondo dello spettacolo.