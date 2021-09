Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore torna dopo la lunga pausa estiva che ha tenuto gli spettatori lontani dalle vicende del magazzino dopo la conclusione della quinta stagione. Ora però l’amata soap di Rai1 sta per tornare con la sua consueta fascia pomeridiana in onda da lunedì 13 settembre 2021 a partire come sempre dalle ore 15:55, e che terrà compagnia al pubblico fino a venerdì 17 settembre 2021. Ecco le anticipazioni della prima settimana di puntate della sesta imperdibile stagione.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Per la gioia dei tanti appassionati Il paradiso delle signore torna come di consueto su Rai1 con il classico appuntamento della soap nella fascia pomeridiana che inizia alle ore 15:55, dal lunedì al venerdì, con le sue vicende.

Di seguito le anticipazioni delle puntate giorno per giorno.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 13 settembre

Vittorio fatica a dimenticare Marta ma è deciso come mai prima ad andare avanti e metterla da parte definitivamente. Per farlo si getta anima e corpo sul lavoro creando anche Il paradiso Market, la sua nuova rivista di settore, che nascerà grazie anche all’aiuto di Roberto Landi.

Intanto Gabriella prima di partire a Parigi con Cosimo si dedica al disegno dell’ultima collezione.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 14 settembre

Per Vittorio si apre subito una nuova strada creata da Ines che, saputo della sua rottura con Marta, si fa avanti trovando però di fronte un muro creato dallo stesso uomo. Adelaide sembra sempre più convinta a mettersi in mezzo tra Ludovica e Marcello cercando di distruggere la loro relazione ponendo la giovane donna davanti ad un bivio, farla scegliere tra il ruolo di Presidente del Circolo o l’amore per il barista.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 15 settembre

Ludovica è sempre più convinta di andare avanti nella relazione con Marcello, a costo anche di mettere a rischio il suo futuro lavorativo e si mette in tutto e per tutto contro Adelaide presendosi al circolo con il barista Marcello. Intanto Vittorio vuole coinvolgere Tina per farla posare sulla copertina della sua nuova rivista.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 16 settembre

Tina è ben lieta di posare per il megazine di Vittorio, allo stesso tempo però la famiglia Amato inizia a nutrire dubbi nei confronti della donna a causa dei troppi misteri intono alla figura di suo marito.

Intanto Adelaide continua la sua battaglia contro Marcello per far si che Ludovica lo possa lasciare ma di contro il barista si preparerà per particepare ad un importante evento del circolo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 17 settembre

Giuseppe scopre improvvisamente di avere un figlio che si trova in Germani e non saprà come gestuire questo fulmine a ciel sereno. Adelaide continua a non arrendersi e fa di tutto per distruggere l’amore tra Ludovica e Marcello e pertanto deciderà di parlare direttamente con l’uomo.

Una brutta sorpresa però sta per raggiungerla quando scopre che è stato ritrovato il cadavere di Achille Ravasi.