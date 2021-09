John Wick 3 – Parabellum: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 lunedì 13 settembre

TV e Spettacolo

In attesa del quarto capitolo della saga che arriverà a breve nelle sale cinematografiche, ritorna in televisione John Wick con la sua ultima fatica. Il terzo capitolo in onda oggi lunedì 13 settembre 2021 su Rai2.

La saga dedicata all’ex spietato assassino John Wick continua su Rai2 con il suo terzo e fin qui ultimo capitolo. La pellicola John Wick 3 – Parabellum va in onda lunedì 13 settembre 2021 alle ore 21:20 sul secondo canale del telecomando e vede come sempre nel ruolo del protagonista l’attore Keanu Reeves. L’iconico personaggio si vedrà condannato ad essere fuori dalla casta dei sicari e andando a Casablanca cercherà di porre rimedio alla sua maniera. La trama, le curiosità ed i cast del film.

John Wick 3 – Parabellum: il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai2

John Wick 3 – Parabellum (dal tiolo in lingua originale di John Wick: Chapter 3 – Parabellum) è un film del 2019, sequel di John Wick – Capitolo 2, diretto da Chad Stahelski, che ha curato l’intera trilogia sul sicario.

Il protagonista è interpretato ancora una volta da Keanu Reeves, attore divenuto noto al grande pubblico grazie all’interpretazione, tra le altre, di Neo nei tre film della famosissima saga cinematografica di Matrix che vedrà tra poco il suo quarto attesissimo capitolo.

L’attore prima di prendere il volto dell’assassino fu protagonista di un retroscena interessante, dato che risulta che non fu scelto per primo per interpretare il ruolo del protagonista della saga. Infatti le prime scelte della produzione furono Brandon Lee e successivamente Johnny Depp e Will Smith ma per un motivo o per l’altro tutti rifiutarono lasciando a Reeves l’ingrato compito di accettare.

Gli altri attori presenti al suo fianco nel terzo capitolo di John Wick sono Laurence Fishburne, che torna a collaborare con Reeves dopo Matrix, Ian McShane, Lance Reddick, Halle Berry ed infine Mark Dacascos.

Il capitolo conclusivo della saga, almeno fino all’annuncio del quarto capitolo, vede John Wick partire da dove lo avevamo lasciato. L’Hotel California è stato il luogo della sua ultima missione che lo ha condannato ad un taglia da 14 milioni per aver commesso un omicidio in zona franca che gli costerà anche alla perdita della protezione del sindacato degli assassini che lo esporrà come mai prima.

In mezzo a svariati sicari russi che lo vogliono morto per incassare la sua taglia John Wick decide di recarsi a Casablanca per cercare l’anziano capo del sindacato per chiedergli di riammetterlo nella loro setta e ridargli la protezione che secondo lui merita di avere.