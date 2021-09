Tina Cipollari su Gemma Galgani: “Ti sei rifatta le frittelle?”. Commento puntata 13 settembre di Uomini e Donne

Uomini e Donne

Uomini e Donne ha riaperto i battenti. Nella prima puntata della stagione 2021/2022 dell’amato dating show non sono mancati i momenti topici, regalati da Gemma Galgani e Tina Cipollari.

La Dama torinese ha deciso di rifare il seno e le labbra durante l’estate. In puntata, Tina Cipollari su Gemma Galgani ha avuto molto da ridire.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: a Uomini e Donne ricomincia con la lite

Inizio di stagione trash per Uomini e Donne. La puntata si è aperta con un finto inseguimento di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani, che ha fatto scendere ulteriormente la credibilità dei telespettatori sulle dinamiche che vengono mostrate in puntata tra le due.

Tutto questo per presentarci i ritocchi estetici effettuati in estate da Gemma Galgani. La prima parte della puntata sembra quasi uno spot al chirurgo estetico, interrotto solo da momenti ancora più sconvolgenti, come il pianto di Gemma Galgani con la pomata sulla bocca sul lettino del chirurgo o il video del suo percorso nel dating show.

Tina Cipollari su Gemma Galgani ha espresso l’opinione di buona parte dei telespettatori: “Una si reca da un chirurgo estetico… Con tutta quella pomata intorno alle labbra… Una si può commuovere di fronte a un ago mentre si sta a siringare le labbra?

“. Se l’intenzione della redazione era quella di emozionare il pubblico, l’obiettivo non è stato neanche sfiorato.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: la Dama spiega la sua decisione

Tina Cipollari su Gemma Galgani ha avuto molto a che ridire: “Ti sei rifatta le frittelle?… Avresti dovuto rifarti il naso… Per fortuna che lei era contraria alla chirurgia plastica, qualche anno fa”.

La Dama torinese ha replicato alle sue accuse, spiegando che la decisione di cedere al chirurgo estetico è nata dalle tante delusioni amorose dello scorso anno e augurandosi per la nuova stagione: “Una strage di cuori“.

Il futuro, difatti, sembra promettere bene, visto che la Dama torinese ha già adocchiato un nuovo Cavaliere, Kerry, definito da Tina Cipollari: “Il Pirata dei Caraibi“. Tra l’opinionista e il malcapitato è nato uno scambio da censura: “Tu ti rifaresti il…?“.