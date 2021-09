Cronaca Nera

Omicidio a Bari, dove una donna di 81 anni è stata trovata senza vita all'interno dell'abitazione in cui viveva da sola. Sul corpo, trovato riverso a terra in cucina, diverse ferite

Il corpo senza vita di un’anziana è stato trovato all’interno di un appartamento a Bari. La donna, 81 anni, sarebbe stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di via Andrea Gabrieli, la stessa in cui è stato rinvenuto il cadavere. Secondo quanto emerso, sarebbe in corso una caccia all’uomo. Diverse le ferite evidenziate durante i primi rilievi degli inquirenti.

Anziana uccisa a coltellate a Bari, caccia all’assassino

Secondo quanto si apprende, la donna di 81 anni sarebbe trovata morta poche ore fa, il cadavere scoperto nella casa in cui viveva da sola nel capoluogo pugliese.

Dai primi rilievi condotti sul corpo, sarebbero state evidenziate diverse ferite da arma da taglio. Il delitto, riferisce Ansa, si sarebbe consumato all’interno della stessa abitazione, un appartamento di via Andrea Gabrieli, quartiere Carrassi.

Stando alle prime informazioni trapelate, al momento gli inquirenti ipotizzerebbero un omicidio volontario, e ora sarebbe in corso una caccia all’uomo. Il corpo dell’anziana sarebbe stato rinvenuto nella cucina, riverso sul pavimento.

Anziana uccisa a coltellate a Bari, gli elementi emersi

Per consentire ai soccorritori e alle forze dell’ordine di accedere all’abitazione dell’anziana si sarebbe reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, sul posto insieme agli agenti della Squadra Mobile di Bari, alla Polizia scientifica, al pm di turno, Claudio Pinto, e al medico legale Francesco Introna.

Secondo quanto emerso finora, la donna di 81 anni viveva da sola nella casa in cui sarebbe stata uccisa a coltellate. Sul corpo della vittima almeno 6 ferite, di dimensioni differenti. L’anziana sarebbe stata colpita al torace e all’addome e sarà l’autopsia a fornire un quadro di elementi più nitido per ricostruire la dinamica dell’omicidio e la causa del decesso.

Previsto per domani un primo approfondimento con un esame esterno del cadavere, cui seguirà quello autoptico. Al momento, non sarebbe esclusa l’ipotesi che la morte dell’81enne possa essere avvenuta qualche giorno prima del ritrovamento.