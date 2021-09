Serie TV - Fiction

Una delle serie tv più attese dell’anno sta per fare il suo debutto ufficiale nella prima serata di martedì 14 settembre 2021 sul canale di Rai1. Arriva per la prima volta sugli schermi italiani in anteprima assoluta la storia di Morgane, una donna delle pulizie che con il suo infallibile intuito inizia a risolvere dei casi ed a collaborare in maniera ufficiale con la Polizia. Morgane – Detective geniale è un nuovo poliziesco che va in onda alle ore 21:30 circa dopo i Soliti Ignoti – Il ritorno. La trama ed il cast della nuova serie tv.

Morgane – Detective geniale: la trama della serie tv

Morgane è una donna delle pulizia con 3 figli che lavora in un Commissariato di Polizia nella città di Lille.

Da subito appare estroversa ed intraprendente, dando l’impressione di essere sprecata in quel ruolo. La donna infatti nasconde un quoziente intellettivo fuori dalla norma che le consente di avere un intuito geniale.

Nel corso della sue giornate di lavoro al Commissariato ha la possibilità di appassionarsi ai casi che capitano sotto mano ai dirigenti e che lei sembra voler gestire da far suo con il suo infallibile fiuto.

A suon di osservazioni vincenti si farà notare prima dal poliziotto Adam e poi dal Commissario Céline che notate le capacità fuori dal comune di Morgane e le proporrà un insolito ruolo da consulente della Polizia.

Morgane sarà pronta ad accettare di fare squadra con Adam a patto che la Polizia la aiuti con la misteriosa scomparsa del suo ex fidanzato Romain riaprendo il fascicolo sul suo caso e spendendosi per risolverlo una volta per tutte.

Morgane – Detective geniale: il cast

La serie tv francese vanta un cast degno di nota con la protagonista Audrey Fleurot volto di punta grazie alla sua fama dovuta alla partecipazione de film divenuto cult dal titolo Quasi amici.

Al suo fianco gli interpreti principali saranno Mehdi Nebbou, nel ruolo di Adam, Marie Denarnaud, il commissario Céline Hazan, ed ancora Cypriane Gardin, Noé Vandevoorde, Bruno Sanches, Bérangère McNeese e Christopher Bayemi.