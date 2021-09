Roma, crolla una palazzina dopo un’esplosione, messi in salvo i feriti, si cercano dispersi: le immagini

Cronaca Italia

Arriva da Roma la tragica notizia del crollo di una palazzina. Poco dopo le 7 di questa mattina, un’esplosione nella borgata di Torre Angela ha causato un incendio e dunque il conseguente crollo dell’edificio. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato due persone bloccate su un terrazzo. Attualmente si cercano eventuali dispersi.

Alle 7:20 di questa mattina, nella periferia est di Roma un’esplosione ha causato l’incendio di una palazzina sita nel quartiere Torre Angela.

Secondo i vigili del fuoco, parte dell’edificio è crollato in seguito a una deflagrazione innescata dall’incendio stesso. I soccorsi giunti sul posto hanno fatto evacuare immediatamente la palazzina, che si trova in via Atteone. Un interno appartamento collocato al quarto e ultimo piano della palazzina è stato completamente distrutto. Si pensa che il drammatico incidente possa essere stato causato da un’improvvisa fuga di gas, ma questo non è al momento un dato certo.

Crolla una palazzina a Roma: feriti e dispersi

Al loro arrivo nei pressi della palazzina, i vigili del fuoco hanno trovato due persone bloccate su un terrazzo.

Il loro intervento è stato fondamentale per metterle in salvo. È al momento incerto il numero dei coinvolti nell’incidente. Una delle due persone messe in salvo dai vigili del fuoco dovrebbe aver riportato delle ferite ed è stata affidata alla cure del personale sanitario, spiega l’AGI. Secondo TgCom le persone ferite sarebbero due e una di loro sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco stanno attualmente verificando che in seguito al crollo non vi siano eventuali dispersi. In questi istanti stanno avendo luogo le ricerche sul posto.

Sul loro canale Twitter, i vigili del fuoco stanno fornendo aggiornamenti sulla situazione. Nel comunicato diffuso alle ore 8:00 si leggeva: “Roma, 14 settembre 7:20, esplosione con successivo incendio in una palazzina nel quartiere Torre Angela: due persone bloccate sul terrazzo soccorse dai vigili del fuoco, una ferita affidata alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro”.

Sono attesi ulteriori comunicati nel corso delle prossime ore.