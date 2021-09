Il sole a mezzanotte: la trama ed il cast del film con Bella Thorne in onda mercoledì 15 settembre su Rai2

TV e Spettacolo

La prima serata di Rai2, che inizialmente aveva in programma il debutto della nuova stagione de L’Ispettore Coliandro, propone invece il ritorno di un un film drammatico che racconta l’intensa storia della giovane Katie Price affetta da una rara malattia che la costringe a vivere fin dall’infanzia al riparo dalla luce del giorno. La pellicola Il sole a mezzanotte torna sul secondo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20. Il cast e la trama del film.

Il sole a mezzanotte: il cast del film

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun ( dal solo titolo di Midnight Sun) è un film drammatico romantico americano del 2018 diretto dal regista Scott Speer che prende spunto dall’omonimo fil giapponese ed è considerato un suo reboot.

La pellicola vede come protagonisti l’attrice e cantante Bella Thorne, affermatasi in contenuti rivolti ad un pubblico teen specialmente quello Disney, Patrick Schwarzenegger, noto figlio d’arte del più ben famoso padre Arnold, e Rob Riggle, noto attore e comico statunitense.

Il sole a mezzanotte: la trama del film

Katie Price è una ragazza diciassettenne costretta a vivere fin dall’infanzia al riparo dalla luce del giorno per una malattia rara che la affigge.

La giovane infatti non può per nulla esporsi alla luce del sole altrimenti morirebbe e la sua vita ne risente in maniera pesante, che non solo la porta a differenziarsi da tutte le altre sue coetanee ma anche ad avere pochi e ridotti contatti con il mondo esterno.

La sua vita si riempie nelle ore che vengono dopo il tramonto quando riesce ad uscire di casa per andare a suonare con la sua chitarra in una stazione ferroviaria vicino casa sua. Sarà proprio lì che conoscerà un ragazzo che le cambierà la vita intera grazie alla forza dell’amore che sboccia tra i due in una maniera del tutto speciale ed inaspettata.

Guarda il trailer: