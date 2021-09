Voglio essere un mago! è pronto a stupire il pubblico di Rai2: quando comincia, chi sono i protagonisti

Programmi TV

12 aspiranti maghi sono pronti a fare il loro ingresso nel fiabesco castello di Voglio essere un mago!. Il 21 settembre al via il nuovo programma di Rai2 che mette al centro dell'attenzione le arti magiche.

La prima serata di Rai2 sarà all’insegna delle atmosfere magiche grazie al nuovo talent show, che strizza l’occhio al genere del reality, dal titolo Voglio essere un mago!. Saranno 12 i gli aspiranti maghetti provenienti da tutta Italia che parteciperanno al nuovo format che andrà in onda ogni martedì per cinque puntate prime serate, a partire dal prossimo 21 settembre. Il programma accompagnerà il pubblico fino al ritorno de Il Collegio e, come il suo più noto predecessore, punta a coinvolgere il pubblico più giovane del canale. Ecco quello che c’è da sapere sul programma.

Voglio essere un mago!

: come funzionerà il nuovo reality-talent

Il programma in avvio il 21 settembre 2021 si propone di essere un nuovo caso mediatico, al pari de Il Collegio e La Caserma, e cercherà di imporsi all’attenzione del pubblico provando a stupirlo come mai avvenuto prima in tv. Saranno 12 i piccoli maghi che parteciperanno al nuovo format di Rai2 e saranno guidati da una squadra d’eccezione composta da alcuni dei maghi più noti del nostro panorama.

Il padrone di casa non poteva che essere il mago dei maghi, l’illusionista Silvan, che con la sua voce narrante presenterà ai telespettatori le vicende del programma che si svolgeranno in un fiabesco castello d’altri tempi.

All’interno di questa splendida location i ragazzi si divideranno in tre casate le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu e saranno guidati dal corpo docente che mirerà ad insegnargli l’arte delle grandi illusioni con Eleonora di Cocco; il mentalismo con Federico Soldati; Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia, considerati i tre astri nascenti della magia italiana con un grande seguito tra i social di Youtube ed Instagram.

Voglio essere un mago!: i nomi dei giovani apprendisti maghi

I partecipanti al programma saranno 12 aspiranti maghi compresi tra i 14 ed i 18 anni e provenienti da ogni parte d’Italia che, in un clima più vicino al reality che al talent, metteranno in scena le amate storie di amicizia, innamoramenti e quanto altro che il pubblico non si lascerà di certo sfuggire.

I protagonisti del programma saranno: