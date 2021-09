Chicago Med: la serie tv torna con tre nuovi episodi su Italia1 giovedì 16 settembre 2021

Serie TV - Fiction

Nuovo appuntamento settimanale con le vicende del famoso Chicago Medical Center. Arrivano in prima serata su Italia1 tre nuovi episodi in anteprima assoluta.

Dopo una settimana dal ritorno su Italia1, Chicago Med e le sue evoluzioni si prendono in pianta stabile i giovedì del canale Mediaset. Oggi giovedì 16 settembre 2021 andranno in onda altri 3 episodi della serie televisiva statunitense che racconta le vicende dei medici e degli infermieri dell’importante ospedale Chicago Medical Center. La trama delle anticipazioni con l’appuntamento fissato per le ore 21:20 circa ovviamente su Italia1.

Chicago Med: le anticipazioni di giovedì 16 settembre 2021

La serie televisiva Chicago Med torna su Italia1 con tre nuovi episodi a partire dalle ore 21:20 quando riprenderanno le vicende del famoso Chicago Medical Center.

Nello specifico l’attenzione sarà puntata sulla dottoressa Natalie Manning che sarà alle prese con la difficoltosa guarigione dopo l’incidente che lascerà ancora degli importanti strascichi sul suo operato. Le azioni della donna avranno anche delle ripercussioni sulla equipe dell’ospedale.

Chicago Med: le anticipazioni del primo episodio di oggi

Il primo episodio di serata si intitola In una valle di ombre che saranno gettate dalla situazione della dottoressa Natalie, tornata a lavoro dopo l’incidente anche se ancora non perfettamente ristabilita.

Sarà infatti un sua svista ad insospettire l’ex fidanzato Will Halstead che continuerà a mettere in dubbio la bontà del suo operato. La donna sarà quindi sempre più sotto pressione e cercherà di risolvere la sua situazione cercando di sistemare i suoi affari di cuore chiudendo definitivamente con il collega nonostante la chiusura della relazione con Phillip Davis.

Chicago Med: le anticipazioni del secondo episodio in onda

Sono tuo amico è il titolo del secondo episodio di serata che racconta in primis gli esiti della furibonda discussione tra Will e Natalie.

In questo clima elettrico l’attenzione si sposta sull’infermiera Maggie Lockwood, che accusa i primi problemi dovuti alla chemioterapia che ha affrontato per via del tumore al seno. La donna è colpita nell’animo ed avrà un comportamento inusuale con le persone che le stanno intorno tanto che avrà il bisogno dell’aiuto di un’altra donna che sta affrontando il suo stesso male per rendersi conto del ruolo degli amici in questo doloroso percorso.

Chicago Med: le anticipazioni del terzo episodio di serata

Il terzo episodio di serata ha il titolo Tutto in famiglia che vedrà il personaggio di Marcel Crockett già in bilico poco dopo aver preso il posto di Connor Rhodes.

Il nuovo dottore infatti attira subito le antipatie di April Sexton e Ethan Choi, anche se l’infermiera si ricrederà sulle prime impressioni dopo aver visto il suo operato nella gestine di un delicato caso. Di contro il medico avrà delle reticenze ad accettare gli atteggiamenti del nuovo arrivato.