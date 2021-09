Incidente a Milano, filobus si scontra con un’automobile: 22 feriti e 9 ambulanze sul posto

Cronaca Italia

È un maxi incidente quello avvenuto in queste ore a Milano. Un filobus si è scontrato con un’automobile in zona Fiera, all’incrocio fra via Sera e via Scarampo. L’urto avrebbe coinvolto diverse persone. Sul posto sono giunte ben 9 ambulanze. Pare che non vi siano comunque feriti in gravi condizioni.

Milano, incidente fra un filobus e un’auto: la vicenda

Attorno alle 10:10 di questa mattina, un filobus e un’auto si sono scontrati in zona Frena, a Milano. Come spiega Il Messaggero, l’incidente sarebbe avvenuto quando il mezzo di linea Atm ha attraversato la circonvallazione di via Renato Serra, per raggiungere viale Scarampo, con il semaforo.

Improvvisamente, un’automobile dalla sua destra sarebbe arrivata un’automobile, che avrebbe superato lo stesso incrocio con il rosso. Lo scontro sarebbe avvenuto fra il filobus e la fiancata sinistra della vettura e l’impatto avrebbe portato alla caduta di numerosi passeggeri.

La polizia locale starebbe accertando la dinamica dell’incidente, per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Scontro fra un filobus e un’auto nel milanese: 22 feriti

Lo scontro fra il filobus e l’auto avrebbe comportato l’immediata caduta di numerosi passeggeri presenti all’interno del mezzo pubblico. A quanto pare molti di loro hanno riportato contusioni in varie parti del corpo, spiega Ansa, che riferisce il conteggio di 22 persone ferite.

Attorno alle 12 di questa mattina, TgCom24 riferiva il trasporto di 14 pazienti in ospedale, tutti ricoverati in codice verde negli ospedali della città. Al San Carlo di Milano sarebbero stati trasferiti un 40enne con trauma al volto e alla schiena, un 70enne e una 80enne con traumi a spalle e collo e una 39enne con trauma a una spalla e al bacino.

Al Fatebenefratelli sarebbero arrivati una ragazza di 29 anni con trauma al volto e una 60enne con trauma alla schiena. Al San Paolo sarebbero stati invece trasportati una 79enne con trauma a un braccio e a una gamba e una 41enne con traumi a cranio, schiena e gamba.

Al Policlinico vi sarebbero un 63enne con trauma al ginocchio, un uomo di 62 anni con trauma a collo e spalla e una donna di 46 anni con trauma cranico non commotivo.

L’ospedale Sacco di Milano avrebbe accolto un’anziana di 70 anni, con traumi a testa, collo e schiena, una 38enne con trauma a bacino e gamba e una 34enne con traumi a collo e braccio.