Kaori, la signorina “poco poco” dello spot del Philadelphia degli anni ’90: chi è e che cosa fa oggi

Chi è

Chi di voi conosce Kelly Ann Hu? Non preoccupatevi se il nome non vi suona familiare, basterà vedere una sua foto da giovane per schiarirvi subito le idee. Stiamo parlando di Kaori, meglio nota come ragazza “poco poco”. Si è fatta conoscere al pubblico italiano negli anni ’90 durante uno spot televisivo del formaggio Philadelphia: con poche battute e un sorriso smagliante, è riuscita a rimanere impressa nei nostri ricordi. Ma che fine ha fatto oggi l’attrice Kelly Ann Hu?

Kelly Ann Hu: dagli schermi italiani a quelli americani

Kelly Ann Hu nasce a Honolulu, Hawaii, nel 1968, è un’attrice ed ex modella ed oggi ha 53 anni.

Nel 2014 si è guadagnata la prima copertina nella rivista Glam’mag vincendo la nomination come donna più sexy del pianeta. Effettivamente gli anni sembrano non essere trascorsi per l’attrice, che vanta un viso mozzafiato e una bellezza incontaminata dalla vecchiaia. Quando comparse per la prima volta sugli schermi italiani era appena 20enne, nel fior della giovinezza e soprattutto agli esordi della carriera.

Era lei la giovane Kaori, diventata nota per il suo ruolo nello spot del formaggio Philadelphia degli anni ’90.

Ricordata come la signorina “poco poco”, battuta che ripeteva spesso nella pubblicità, la modella interpretava le vesti di una studentessa giapponese ospite di una famiglia nel Bel Paese alle prime armi con la lingua italiana.

Spot formaggio Philadelphia anni ’90: Kelly Ann Hu nei panni di Kaori

I grandi successi di Kelly Ann Hu: da Il re scorpione a Arrow

Come detto, sono passati tanti anni dai primi passi nel mondo televisivo per Kelly Ann Hu. Con la vincinta di Miss Teen USA nel 1985, riuscì a dare lo slancio giusto alla carriera lavorativa, iniziando subito a viaggiare per lavoro.

Prima in Giappone poi in Italia, fino a tornare alla sua terra madre: gli Stati Uniti. Nei primi anni di carriera partecipò ad alcune competizioni di bellezza, vincendo il titolo di Miss Hawaii USA e raggiungendo la fase finale di Miss Universo nell’edizione del 1991.

Nel curriculum vanta numerose apparizioni in sitcom e serie tv dell’epoca, tra cui Genitori in blue jeans, Night Court, Tour of Duty, 21 Jump Street e Melrose Place. Firma il primo contratto cinematografico con Venerdì 13 parte VIII: Incubo a Manhattan e, successivamente, ottiene diversi ruoli in film cult americani, da Il Re Scorpione ad Amici x la morte.

In seguito, appare anche sulle pellicole della Marvel di X-Men 2. Tra gli ultimi successi di Kelly invece, ricordiamo The Vampire Diaries, in cui interpreta la vampira Pearl, e poi China Na Wei nella serie tv Arrow. Infine, ha recitato nella pellicola Alla scoperta di Ohana, uscita a gennaio 2021.

Kelly Ann Hu oggi: la carriera da imprenditrice e la vita privata

Ma che fine ha fatto oggi Kelly Ann Hu? Secondo alcune fonti, l’attrice non si limiterebbe più alla carriera cinematografica ma avrebbe volto lo sguardo verso il mondo imprenditoriale, investendo tempo e denaro in alcune attività commerciali.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece, la ex modella non avrebbe figli e non sarebbe mai stata sposata. In passato ha avuto una relazione importante con il banchiere Ahmad Ali Moussaul, conclusa dopo parecchi anni. In seguito ha iniziato a frequentare il suo manager Gordon Gilberstan.