Paura per Elton John, il cantante sospende il tour e annuncia: “Devo operarmi”. Il comunicato ufficiale

Elton John dovrà operarsi. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante dopo aver sospeso il tour di addio, il Farewell Yellow Brick Road Tour fino al 2023. L’annuncio è comparso su tutti i profili social dell’artista che ha anche spiegato cosa lo abbia costretto a fermarsi. Il cantante, 74 anni compiuti lo scorso 25 marzo, ha però annuncianto che parteciperà ad un evento benefico.

Brutta caduta per Elton John

Elton John dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica.

Come si legge nel comunicato stampa divulgato sui suoi canali ufficiali: “È con profondo dolore e con il cuore pesante che sono costretto a riprogrammare al 2023 le date del Farewell Yellow Brick Road Tour in Europa e nel Regno Unito“.

Il motivo è stato un incidente che gli ha causato forti dolori all’anca: “Alla fine delle vacanze estive sono caduto su una superficie dura e da allora soffro di dolori all’anca. Nonostante un’intensiva fisioterapia e trattamenti specialistici, il dolore ha continuato ed è anche peggiorato al punto da rendere difficili le mie capacità di movimento”.

Elton John si deve operare

Il comunicato prosegue poi con il dettaglio in merito all’operazione chirurgica alla quale Elton John dovrà sottoporsi: “Sono stato informato del fatto che dovrò essere operato il prima possibile per essere di nuovo al massimo della forma e far si di non subire conseguenze a lungo termine.

Dovrò sottopormi ad un inenso programma di fisioterapia che garantirà il pieno recupero e un ritorno alla piena mobilità senza più dolori“.

Elton John parteciperà comunque all’evento di beneficienza previsto per il 25 settembre e intitolato Global Citizen Live; sarà la sua ultima apparizione pubblica prima dell’intervento.

Elton ha ringraziato i suoi fan per l’affetto e l’incredibile pazienza mostrata in questa lunga attesa per rivederlo sul palco. “So bene quanto siano stati pazienti i miei incredibili fan da quando il tour è stato interrotto a causa del Covid lo scorso anno, e mi si spezza il cuore nel dovervi far aspettare ancora altro tempo. Sento totalmente la vostra frustrazione dopo l’anno che abbiamo trascorso. Vi prometto che mi assicurerò che l’attesa sia valsa la pena“