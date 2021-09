Sorelle per sempre: trama e cast del film in onda su Rai1 che racconta la storia vera di uno scambio in culla

TV e Spettacolo

Due famigle vengono sconvolte dalla scoperta di aver amato la figlia dell'altra famiglia in seguito ad uno scmabio avvenuto in culla.

Una pellicola ispirata da una storia vera terrà compagnia al pubblico di Rai1 nella prima serata di giovedì 16 ottobre 2021. Sorelle per sempre è un toccante film ambientato a Mazara del Vallo quando due madri scoprono tragicamente che le proprie figlie sono state scambiate nella culla poco tempo dopo essere nate. Le due famiglie sono così unite e sconvolte da questo drammatico imprevisto che le porterà a doversi ridisegnare andando incontro a tutte le difficoltà del caso, affiancati dal supporto di alcuni esperti. La trama completa ed il cast del film in onda su Rai1.

Sorelle per sempre: il cast del film in prima visione su Rai1

Si intitola Sorelle per sempre questo tv movie prodotto in collaborazione dalla Rai, presentato quest’anno al Prix Italia di Milano, con la direzione di Andrea Porporati, regista da sempre impegnato nella creazione di prodotti per la televisione.

Il cast del film vede nel ruolo di queste due madri sconvolte dalla tragica scoperta, e dal percorso affrontato in seguito, le conosciute attrici Donatella Finocchiaro ed Anita Caprioli.

A completare il cast eni ruoli secondari insieme a loro vi sono gli attori Claudio Castrogiovanni, Viola Seggio, Marta Brocato, Francesco Foti, Noemi Pecorella, Viola Prinzivalli, Rosa Pianeta ed ancora Chiara Cavaliere e Fabio Galli.

Sorelle per sempre: la trama del film tv

La storia, ispirata da un fatto realmente accaduto, si svolge a Mazara del Vallo nei primi anni 200 quando la normalità di due famiglie viene sconvolta dalla scoperta sconcertante che la figlia che hanno rispettivamente amato non è biologicamente la loro. La base di questo macroscopico errore sta nel fatto che le due bambine siano state scambiate in culla qualche momento dopo la loro nascita.

Parte così un doloroso iter per cercare di mettere a posto questo errore e con l’aiuto di professionisti del mondo della psicologia ed ovviamente della giustizia, le due famiglie cercheranno di trovare un modo per affrontare l’accaduto.

Sorelle per sempre: la storia vera

Il film racconta la vera storia di due bambine che nascono la notte di Capodanno del 1998 a Mazara del Vallo, alla stessa ora e nello stesso ospedale e poi scambiate in culla. Ansa racconta che le ragazze, che oggi hanno 23 anni, sono cresciute insieme, come sorelle, a richiamare il titolo del film.

Una delle due mamme ha raccontato: “All’asilo mi accorsi che c’era un’altra bimba, entrando in classe, identica alle altre due mie più grandicelle e che mi somigliava come una goccia d’acqua. Quando arrivò l’altra mamma, Gisella Foderà, era turbata sosteneva che la bambina somigliava al papà. Oggi viviamo tutti come una grande famiglia allargata, le ragazze hanno 23 anni: una appena laureata e l’altra in procinto a giorni di discutere la tesi, sono unitissime. Abbiamo sempre festeggiato i compleanni insieme, non abbiamo mai pensato di separarle“.