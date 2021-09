Armando Incarnato si commuove a Uomini e Donne: “Ci sono rimasto male”. Commento puntata 17 settembre

Uomini e Donne

Armando Incarnato, discusso protagonista di Uomini e Donne, è stato, di nuovo, chiamato a centro studio nella puntata del 17 settembre. Il Cavaliere ha raccontato la sua frequentazione con Marika, ma non è mancata la lite.

In seguito Armando Incarnato si è commosso, mostrando a tutti anche il suo lato più sensibile.

Armando Incarnato si commuove a Uomini e Donne, dopo una lite con Graziano

Nella puntata del 17 settembre di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha raccontato la sua uscita con la bella Marika.

Il Cavaliere ha espresso per la Dama delle parole molto convincenti: “Credo che veramente ci s’innamori dell’anima di una persona“. Ma la sensazione è sempre quella che da un momento all’altro potrebbe finire tutto e scoppiare una bomba, come ci ha abituato negli anni Armando Incarnato.

Anche la stessa Marika sembra sapere cosa le aspetta: “So a cosa vado incontro… La patata più bollente del parterre…. Mi piace… C’è molta chimica“. E infatti la lite in puntata è comunque scoppiata, anche se non con la Dama. Armando Incarnato non si è smentito e ha attaccato Graziano.

Tra le varie accuse che si sono lanciati i due, Armando Incarnato ha anche definito Graziano: “Opinionista“. Veloce la reazione di Tina Cipollari: “Il bue dice cornuto all’asino“.

Ma Armando Incarnato si è anche commosso a Uomini e Donne.

Armando Incarnato sensibile a Uomini e Donne, pensando alla figlia

Anno nuovo, vecchie abitudini! Armando Incarnato, focoso Cavaliere di Uomini e Donne, ha cominciato la nuova stagione con un’inusuale calma. Il partenopeo non ha risposto per le rime ad alcune provocazioni degli opinionisti e nemmeno a una battuta della stessa conduttrice del programma.

Tutta filava liscio fin quando Graziano, non ha deciso di commentare l’uscita tra Armando e Marika, scatenando la lite tutta partenopea tra i due Cavalieri. Ma la discussione è arrivata anche sul mondo personale di Armando Incarnato, che si è commosso.

Il Cavaliere ha raccontato al pubblico che la mamma di sua figlia si sta per sposare e che questa situazione l’ha colpito un pò per ciò che implica per sua figlia: “Ci sono rimasto male perché… va a vivere in una casa con un altro uomo“.