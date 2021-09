Biagio Izzo chi è: vita privata, carriera ed età del nuovo concorrente di “Tale e Quale Show”

Chi è

Comico, cabarettista e attore Biagio Izzo è un artista poliedrico e largamente apprezzato dal pubblico che farà parte del cast di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. La passione per la comicità arriva molto presto per l’attore italiano che è passato dal teatro al grande schermo, collezionando svariati successi. Ma chi è e qual è il percorso artistico del comico napoletano?

Biagio Izzo: gli esordi dell’attore

Biagio Izzo nasce a Napoli nel 1962, ha 58 anni e la passione per la comicità e il cinema.

La sua carriera si avvia nel 1983 come cabarettista, esibendosi a livello regionale con il suo collega Ciro Maggio. Il duo conosciuto come Bibì e Coco si fa pian piano strada nel mondo della comicità fino a farsi notare dal piccolo schermo. Negli anni’90, Izzo era già sulla cresta dell’onda partecipando al programma Macao, condotto da Alba Parietti.

Dopo aver debuttato in TV per il comico napoletano si apre la strada del cinema che lo ha reso ancora più noto al pubblico. Lo si ricorda infatti, per aver preso parte ai “cinepanettoni”con Boldi e De Sica a Body Guards – Guardie del corpo nel 2000 e l’anno dopo a Merry Christmas.

La sua carriera cinematografica continua nel 2002 e 2003 quando recita rispettivamente in Natale sul Nilo e Natale in India. Da qui in poi, è iniziata la vera ascesa dell’attore che ha collaborato a diverse pellicole come In questo mondo di ladri diretto da Carlo Vanzina nel 2004 e nel 2007 è tornato a collaborare con Massimo Boldi in Matrimonio alle Bahamas.

Attualmente è stato selezionato come concorrente dell’edizione 2021 a Tale e Quale Show che andrà in onda dal 17 settembre su Rai 1.

Biagio Izzo: vita privata e amori

Biagio Izzo ha avuto due matrimoni.

Dal primo, con Teresa, ha avuto Alessia e Valeria e dal secondo con Federica Apicella (attuale moglie) sono nati Martina e Raffaele. Federica è una modella e attrice nota per aver partecipato ad alcune fiction come Medicina Generale 2; i due si sono incontrati ad un provino gestito dallo stesso Izzo e da lì si sono legati e non più lasciati.