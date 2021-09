Chi è Dennis Fantina: quello che c’è da sapere sul vincitore di Saranno Famosi concorrente di Tale e Quale Show

Chi è

Conosciuto per aver trionfato alla prima edizione di Amici, che inizialmente si chiamava Saranno Famosi, Dennis Fantina è il nuovo concorrente di Tale e Quale Show 2021. Una vita dedicata alla musica ma anche al piccolo schermo partecipando a diversi programmi che lo hanno reso piuttosto conosciuto: ecco chi è Dennis Fantina.

Dennis Fantina: età, carriera e curiosità

Dennis Fantina nasce a Trieste nel 1976, ha 44 anni e una notevole esperienza musicale. Ancora minorenne abbandona gli studi per dedicarsi completamente alla musica, sua grande passione.

La sua carriera inizia quando nel 2001 partecipa ai casting di Saranno Famosi, talent show condotto da Maria De Filippi, in cui trionfa. La vittoria nel programma gli vale un contratto di un anno con Mediaset e una buone dose di visibilità che segna l’ascesa artistica e televisiva del cantante. Oltre ad incidere l’album Dennis, nel quale canta con artisti del calibro di Elisa e Mango partecipa come protagonista in uno spettacolo di Grease. Oltre alla carriera musicale e a quella teatrale con 3 album pubblicati e diverse performance, Dennis si interessa anche al piccolo schermo.

Il culmine del suo successo arriva quando partecipa al noto programma All Together Now condotto da Michelle Hunziker e j-AX.

Nel 2015 ha fatto una breve apparizione nello show The Voice of Italy ma non avendo convinto la giuria ha dovuto abbandonare il programma. Attualmente è stato selezionato per partecipare a Tale e Quale Show 2021, che andrà in onda il 17 settembre e verrà condotto da Carlo Conti.

Dennis Fantina: vita privata

Un alone di mistero e riservatezza giace sulla vita privata di Dennis, del quale si sa solo che è sposato (non è noto il nome della moglie) e con due figli, con cui si mostra di tanto in tanto su Instagram: Nathan avuto nel 2005 e Neal nel 2011.

A quanto sembra, il vincitore di Saranno Famosi ci tiene a mantenere il massimo riserbo sulla sua compagna.