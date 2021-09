Chi è Francesca Alotta: carriera e vita privata dell’artista siciliana di Non amarmi. Sarà a Tale e Quale Show

Chi è

Bella mediterranea e colma di talento, Francesca Alotta è una nota cantante italiana. Conosciuta per aver trionfato a Sanremo con la canzone Non amarmi, sarà il quarto giurato a Tale e Quale Show 2021 condotto da Carlo Conti. Prima del piccolo schermo però, l’artista siciliana ha una grande carriera musicale alle spalle.

Francesca Alotta: gli esordi nel mondo dello spettacolo

Francesca Alotta nasce a Palermo l’1 gennaio del 1968, ha 58 anni e la passione per la musica sin da giovanissima ereditata dal padre, anche lui cantante.

La sua carriera inizia da corista e poi nei primi anni’90 la bella siciliana comincia il suo percorso da solista vincendo il concorso canoro Cantagiro con Chiamata urgente. Da allora la sua bravura e la sua professionalità vengono sempre più apprezzate fino a raggiungere il culmine a Sanremo. Nel’ 92 Alotta si esibisce sul palco dell’Ariston vincendo, nella categoria “Novità”, la 42esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Non amarmi, performance eseguita con Aleandro Baldi.

Negli anni successivi, Francesca Alotta si è anche dedicata al piccolo schermo, facendo delle apparizioni a Buona Domenica e infine partecipando al talent show Music Farm nel 2004.

Attualmente, la cantante siciliana tornerà in TV come giurata in Tale e Quale Show 2021, che andrà in onda dal 17 settembre su Rai 1.

Francesca Alotta: vita privata e malattia

La vita privata di Francesca Alotta è un po’ avvolta dal mistero. La cantante siciliana infatti, preferisce mantenere il riserbo sugli aspetti più “intimi” della sua vita ma di recente, in un’intervista rilasciata al programma Vieni da me ha rivelato di essere stata molto innamorata di un uomo che l’ha tradita mentre era incinta.

Alotta ha perso il suo bambino e ora ha difficoltà ad averne. Anche a livello di salute purtroppo, la Alotta non sembra avere fortuna. Gli è stato infatti diagnosticato un tumore che affronterà con la radioterapia e l’affetto delle sue care amiche.