Federica Nargi: età, carriera e l’amore con Alessandro Matri, tutto sulla ex Velina a Tale e Quale Show

Chi è

Chi è Federica Nargi, modella e showgirl fidanzata dell'ex attaccante Alessandro Matri. Dagli esordi come velina a Striscia la notizia, passando dall'esperienza come concorrente fino a concludere con il ruolo di testimonial nelle campagne pubblicitarie: nel curriculum della showgirl non manca davvero nulla. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua carriera lavorativa e vita privata.

Ve la ricorderete al fianco di Costanza Caracciolo in Striscia la notizia, l’inseparabile collega della showgirl Federica Nargi con cui ha scritto gran parte della sua carriera da modella e velina. Ma vi sarà capitato di vederla anche nelle campagne pubblicitarie dei brand più famosi, da Vodafone a Goldenpoint, da Garnier a Netflix. Insomma, la presenza di Federica Nargi in televisione non manca sicuramente. Scopriamo di più sulla sua carriera e vita privata, svelando i retroscena della sua famiglia con Alessandro Matri e le figlie Sofia, 4 anni e la piccola Beatrice di 2 anni.

Biografia di Federica Nargi: gli esordi della showgirl

La 31enne Federica Nargi nasce il 5 febbraio 1990 a Roma, da papà Claudio e mamma Concetta.

Nonostante l’immensa passione che la lega alla danza, hobby che coltiva ancora oggi nel tempo libero, tenta di sfondare nel mondo televisivo attraverso alcuni concorsi di bellezza. Nel 2007 infatti, vince la nomination di Miss Roma e gareggia nello stesso anno per il titolo di Miss Italia, posizionandosi tuttavia all’undicesimo posto con la fascia di Miss Cotonella.

Federica Nargi non passa inosservata ai piani alti di Mediaset, che la confermano come velina di Striscia la notizia per 4 edizione di fila, al fianco di Costanza Caracciolo.

Federica Nargi, da concorrente televisiva a testimonial di brand

Nel biennio 2012-2013, la showgirl Federica Nargi ricopre il ruolo di concorrente in alcuni programmi televisivi. In primis partecipa ad una stagione di Pechino Express in qualità di concorrente, sempre in coppia con la collega Costanza Caracciolo. In seguito, appare nel talent show culinario Cuochi e Fiamme Celebrities, oltre a partecipare ai game show di Rai1 Red or Black?

Tutto o niente e Si può fare! Nel frattempo, viene scelta come testimonial per le campagne pubblicitarie di alcuni brand famosi, dalla casa automobilistica Kia, poi Valsoia, Vodafone, Goldenpoint, Garnier, Primadonna e, più recentemente, Netflix. Infine, a partire da venerdì 17 settembre 2021 la vedremo sul palco di Tale e Quale Show, insieme all’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello, Alba Parietti e tanti altri VIP.

La vita amorosa di Federica Nargi: il compagno Alessandro Matri e le due figlie

Per quanto riguarda la vita amorosa di Federica Nargi, la showgirl è sentimentalmente legata all’ex calciatore Alessandro Matri.

Dopo la carriera da attaccante e da dirigente sportivo, Matri ha deciso di debuttare come commentatore sportivo, diventando uno dei volti di DAZN.

Tuttavia, le origini dell’inossidabile coppia velina-calciatore risalgono al 2009. In diverse occasioni infatti, i due hanno raccontato i dettagli del loro primo incontro, avvenuto casualmente in un locale di Roma una domenica sera come le altre. Il resto è storia: a distanza di 10 anni, la coppia ha coronato uno dei loro grandi progetti di vita, portando alla luce due bambine: Sofia, nel 2016, e Beatrice, classe 2019.

Per chiudere definitivamente il cerchio, mancherebbe solo il matrimonio. Anche loro, infatti, come tanti altri futuri sposi, sono stati costretti a posticipare le nozze a causa del Covid-19. Per ora nessuna data certa quindi, anche se i due innamorati sembrano davvero pronti a dirsi il tanto atteso Sì.