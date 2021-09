Rambo: cast e trama del film del primo storico film con Sylvester Stallone in onda su Italia1

TV e Spettacolo

L'iconico film del 1982 torna in televisione nella prima serata di Venerdì 17 settembre 2021 per la gioia dei tanti fan di Sylvester Stallone e degli appassionati del genere action.

Venerdì 17 settembre 2021 ritorna in televisione uno dei grandi classici del cinema action che vede protagonista l’amato veterano di guerra interpretato da Sylvester Stallone. Il primo capitolo della lunga saga a lui dedicata dal titolo Rambo va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa. Il pubblico potrà rivedere la pellicola del 1982 in cui debutta l’iconico personaggio che deve riprendere a lottare dopo che un arrogante e violento sceriffo ha puntato gli occhi su di lui.La trama ed il cast del film.

Rambo: il cast della pellicola che torna su Italia1

Rambo è un film del 1982 diretto da Ted Kotcheff, che si occupa solo della lavorazione del primo film della saga.

La pellicola prende il suo titolo originale di First Blood dal romanzo scritto da David Morrell nel 1972 al quale è ampiamente ispirato.

In questo capitolo vedremo per la prima volta il personaggio di Rambo, interpretato ovviamente da Sylvester Stallone che anche negli altri 3 capitoli della saga, dove in occasione del quarto capitolo l’attore si cimenta in più con la regia della pellicola.

Di fronte al suo personaggio troviamo quelli di Brian Dennehy, lo sceriffo William Teasle, e quello di Jack Starrett, che interpreta Arthur Galt, oltre agli altri personaggi minori interpretati da Richard Crenna, Bill McKinney, Michael Talbott, ed infine Chris Mulkey.

Rambo: la trama del film

Il protagonista del film è il veterano di guerra del Vietnam di nome John Rambo. A sette anni dal suo congedo decide di andare a trovare un suo vecchio compagno di guerra che però scopre essere morto poco tempo prima. In preda allo sconforto vaga per la cittadina e raccoglie le attenzioni dello sceriffo Teasle, che lo arresta e lo rinchiude in carcere.

Una volta arrivato alla stazione di polizia i sottoposti dello sceriffo iniziano a riservargli un trattamento particolare, torturandolo per bene e riportandogli in mente le violenze subite durante la guerra. Sarà questo l’inizio di una escalation di violenza che vedrà Rambo prima liberarsi dai suoi aguzzini e poi scappare da chi gli da la caccia, ovviamente senza successo.