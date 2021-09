Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi al GF Vip dopo il flirt: cos’è successo tra i due prima del reality

Grande Fratello

Il flirt tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge tiene banco al Grande Fratello Vip. A far luce sulla questione è stato l'imprenditore: come sono andate le cose tra i due

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip da concorrenti, ma i loro destini prima di approdare a Cinecittà si erano già incrociati. I due, infatti, hanno avuto una relazione sino all’inizio di questa estate, quando entrambi hanno deciso di prendere strade separate. Ma il loro ‘flirt’ tiene banco nel reality e, a sbottonarsi, è stato l’imprenditore: ecco come sono andate le cose tra di loro.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: tutto sul loro flirt

Al Grande Fratello Vip hanno deciso di prendere parte, tra gli altri, due volti noti dello showbiz: Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

L’imprenditore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne hanno deciso di prendere parte al reality per inseguire il sogno della vittoria e per vivere un’esperienza di per sé unica. Ma i loro destini, oltre le mura di Cinecittà, si erano già incrociati nei mesi scorsi. I due, infatti, sono stati coppia sino all’inizio di questa estate, per poi decidere di prendere strade separate.

Nella Casa del Grande Fratello Vip tiene però banco quale legame abbia realmente unito le loro vite, sino a pochi mesi fa.

Alfonso Signorini ha cercato di fare luce sul loro ‘flirt’, ma è stato lo stesso Gianmaria Antinolfi a sbottonarsi e a rivelare come sono andate realmente le cose. Parlando privatamente con Raffaella Fico pochi giorni fa, Gianmaria ha svelato: “Abbiamo litigato, abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati“.

Gianmaria e il chiarimento con Soleil nella Casa

Gianmaria e Soleil hanno deciso di chiudere i rapporti ma, come rivela l’imprenditore, da parte sua c’è stato vero amore: “Sono stato innamorato di Soleil, ma lei mi ha sempre detto di non volere una relazione“.

Il loro idillio d’amore non ha così avuto seguito, ma è nella Casa più spiata d’Italia che i due si ritrovano.

Tra le mura di Cinecittà l’imprenditore e l’influencer hanno deciso, occhi negli occhi, di chiarire le rispettive posizioni su quanto di bello vissuto fuori. Se da parte di Gianmaria c’è ancora un reale sentimento nei suoi confronti, per Soleil la questione è chiusa: non c’è dunque alcuna possibilità che la coppia possa ricomporsi.