Agente 007 – Licenza di uccidere: Sean Connery torna su Rete4 con l’agente segreto più famoso di sempre

Torna in televisione su Rete4 il primo film di una delle saghe cinematografiche più conosciute di tutti i tempi. Sarà l'occosione per ammirare nuovamente Sean Connery per la prima volta nei panni di James Bond.

La proposta di Rete4 per la prima serata di sabato è il ritorno del primo capitolo di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi. Agente 007 – Licenza di uccidere torna a fare compagnia al pubblico sabato 18 settembre a partire dalle ore 21:20 circa quando ci sarà Sean Connery che nel corso della sua carriera ha legato indissolubilmente il suo volto a quello dell’agente. La trama ed il cast della pellicola.

Agente 007 – Licenza di uccidere: il cast e lecuriosità sulla pellicola

Agente 007 – Licenza di uccidere (che aveva il solo titolo di Dr.

No) è un film del 1962 diretto da Terence Young ed è il primo capitolo della serie dedicata all’iconico agente segreto conosciuto come James Bond, ispirato all’omonimo romanzo di Ian Fleming edito nel 1958. Nonostante questo sia considerato il primo libro della saga la nascita del personaggio di James Bond, che avvenne infatti nell’altro romanzo dell’autore dal titolo Casino Royale.

La prima pellicola della serie fu realizzata con un basso budget ma si rivelò un successo planetario capace di gettare l’attenzione non solo sul personaggio di James Bond ma anche su altre caratteristiche fisse dei film, come la presenza di grandi attrici femminili, le così dette Bond Girl al fianco del protagonista, oltre alla iconica sequenza di apertura.

Il personaggio principale è ovviamente interpretato per la prima volta da Sean Connery, attore di fama planetaria scomparso nel 2020, e ne vestirà i panni per ben 6 volte. Al suo fianco una splendida Ursula Andress nel ruolo di Honey Ryder, considerata la prima Bond girl della storia.

Agente 007 – Licenza di uccidere: la trama del film

La prima missione di James Bond si svolge in Giamaica, dove è stato ucciso un agente segreto insieme alla sua segretaria.

L’agente 007 si mette subito a caccia dei responsabili e finisce per inseguire tre uomini che si fingono ciechi e che a loro volta vogliono insabbiare il caso uccidendo Bond, inviato lì dai servizi segreti britannici. James scoprirà per hi lavorano i tre assassini e chi c’è dietro il loro piano, che si rivelerà essere l’iconico Dottor No che vive barricato su di un’isola segreta e brama di ostacolare la corsa allo spazio degli americani.