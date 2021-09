Belén Rodriguez a Verissimo: età, Instagram e amori della showgirl, da Fabrizio Corona a Antonino Spinalbese

Gossip

Belén Rodriguez torna nel salotto di Verissimo da neo-mamma, dopo la nascita della secondogenita Luna Marì lo scorso luglio. La showgirl, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, aveva annunciato a febbraio sesso e nome della bimba, la prima avuta in coppia con il compagno Antonino Spinalbese. Ma la vita privata della conduttrice ha avuto numerosi alti e bassi, tra amori iniziati e tramontati e le due certezze assolute della sua vita: i figli Santiago e Luna Marì.

Belén Rodriguez: tutti gli amori della showgirl

Belén Rodriguez, 37 anni il prossimo 20 settembre, è esplosa nel campo della televisione e dello spettacolo da giovanissima, esordendo sul piccolo schermo nel 2006 e ricoprendo numerosi ruoli.

Non solo conduttrice, la showgirl si è anche distinta in quanto attrice e cantante, distinguendosi per la sua professionalità sul set da un lato, per le sue invidiabili doti canore dall’altro.

Ma il nome di Belén Rodriguez ha spesso riempito le prime pagine delle riviste e dei rotocalchi di cronaca rosa per le sue storie d’amore. Non solo l’ex calciatore Marco Borriello, suo primo amore italiano, ma anche l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, con il quale ha fatto coppia dal 2009 al 2012.

Ma è nell’aprile del 2012 che la vita privata della showgirl ha subito una svolta drastica, in questo caso nell’ambito di Amici. Proprio dietro le quinte del talent show di Canale5, condotto da Maria De Filippi, Belén ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino. La coppia si è poi sposata nel settembre del 2013, e dal loro romantico matrimonio, nello stesso anno è nato il loro primogenito Santiago.

Belén Rodriguez e la storia con Antonino Spinalbese

La storia d’amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è successivamente naufragata nel 2015 quando, attraverso un comunicato stampa, la conduttrice ha annunciato la rottura con il ballerino.

La coppia, dopo anni, si è concessa una seconda possibilità anche per il bene del piccolo Santiago ed è ritornata insieme nel 2019. Ma il ritorno di fiamma è durato un anno: nel 2020 la coppia si è separata nuovamente e, sempre lo scorso anno, la showgirl ha intrapreso una relazione con l’hair-stylist dei vip Antonino Spinalbese.

Dalla relazione con Spinalbese, Belén ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, nata nel luglio di quest’anno.

Sul profilo Instagram la showgirl ha condiviso momenti di assoluta dolcezza con la sua principessina di casa, scatti che hanno fatto subito breccia nel cuore dei fan.