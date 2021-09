Belén Rodriguez crolla in lacrime di fronte alle immagini dei figli: il dolcissimo momento a Verissimo

Programmi TV

Belén Rodriguez torna a Verissimo da neo-mamma, dopo la nascita della secondogenita Luna Marì lo scorso 12 luglio. Ospite nel primo appuntamento stagionale, la showgirl apre il suo cuore sulla sua seconda gravidanza e su come il primogenito Santiago abbia accolto la sorellina. E, proprio dal principino di casa, è in arrivo un dolcissimo video-messaggio per mamma Belén, che crolla in lacrime di fronte a Silvia Toffanin.

Avevamo lasciato Belén Rodriguez nel salotto di Verissimo lo scorso febbraio, nel cuore della sua seconda gravidanza.

Oggi la showgirl è felicemente diventata mamma-bis in seguito alla nascita della secondogenita, Luna Marì, venuta al mondo lo scorso 12 luglio. E la conduttrice fa immediato ritorno negli studi Mediaset, ospite del primo appuntamento stagionale con il talk condotto da Silvia Toffanin.

La showgirl si presenta in studio al settimo cielo, radiosa e felice per aver dato alla luce la sua principessina, subito accolta con entusiasmo anche dal fratello maggiore Santiago.

A distanza di due mesi dal parto, Belén ripercorre i momenti più belli vissuti in queste settimane. E, fra questi, rientra senza dubbio anche il suo principe di casa: il piccolo Santiago. Proprio a Verissimo il figlio della showgirl ha voluto dedicarle un dolcissimo video-messaggio.

Belén crolla in lacrime: il messaggio di Santiago

Belén Rodriguez aveva documentato su Instagram, dopo la nascita di Luna Marì, il primo incontro fra la piccola e il primogenito Santiago. Immagini dolcissime e che hanno mostrato come tra i suoi due figli sia subito scoccato un bellissimo feeling, prontamente condiviso con i suoi followers sul suo profilo.

Ma i momenti di dolcezza si sprecano quando Belén Rodriguez parla dei piccoli di casa e, proprio a Verissimo, la showgirl crolla di fronte ad una clip.

Le immagini propongono i momenti più belli che ritraggono Santiago e Luna Marì insieme, con il primo ben disposto a riservare cure e attenzioni alla sorellina. E, al termine della clip, è in arrivo un breve messaggio da parte del bambino: “Ciao mamma, non preoccuparti perché quando sei a lavoro ci penso io a Luna. Ciao mamma, ti amo“. Parole che portano Belén alle lacrime, inevitabili, prima di raccontare a Silvia Toffanin il primo breve incontro tra i due figli: “Lui non ha pianto, ma ha voluto subito vederla.

Io invece ho pianto come una matta“.