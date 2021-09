The Walk: trama e cast del film diretto dal regista Robert Zemeckis, in onda sabato 18 settembre su Rai1

TV e Spettacolo

La proposta di Rai1 per la serata di sabato 18 settembre 2021 è un interessante film biografico che racconta la storia di Philippe Petit, un noto funambolo francese, che il 6 agosto del 1974 compie ha compiuto la grande impresa di fare la traversata delle Torri Gemelle del World Trade Center su un cavo d’acciaio e senza alcuna minima protezione. La pellicola The Walk arriva sul primo canale del telecomando a partire dalle ore 22:30. La trama ed il cast del film.

The Walk: il cast della pellicola

The Walk è un interessante film biografico del 2015 diretto dal grande Robert Zemeckis, lo statunitense è uno dei registi più apprezzati della storia del cinema che con la sua arte ha segnato un’epoca a suon di capolavori come la trilogia cult di Ritorno al Futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e non ultimo l’intenso Cast Away.

La pellicola è tratta dal libro The Walk. Fra le Twin Towers, i miei ricordi di funambolo scritto proprio dal protagonista Philippe Petit.

Il protagonista del film è l’apprezzato attore Joseph Gordon-Levitt, qui nei panni di Philippe Petit, un caparbio funambolo francese che si lanciò in una delle più grandi imprese della sua passione.

Al suo fianco nel cast compaiono anche Ben Kingsley, noto caratterista hollywoodiano, Charlotte Le Bon, qui nei panni di Annie Allix, James Badge Dale e Benedict Samuel nel ruolo di David.

The Walk: la trama del film

Philippe Petit è un giovane francese con la passione per il funambolismo che si ritrova senza una casa a vagare per la Francia portando in giro le sue piccole esibizioni. Ma il ragazzo pensa in grande e appena viene a conoscenza della costruzione degli edifici più alti del mondo, le Torri Gemelle a New York, inizia ad elaborare la sua più grande impresa: attraversarle sospeso su di un filo.

Così Philippe architetta il pericoloso progetto e pianifica quello che dall’opinione pubblica verrebbe preso come un vero e proprio colpo. Una arrivato negli Stati Uniti con gli amici e la sua ragazza studia tutti i particolari per coronare il suo sogno e sbalordire il mondo.

Guarda il trailer: