Tú sí que vales 2021: la prima puntata dello show che ha inizio sabato 18 settembre 2021

Il simpatico ed emozionante talent show del sabato sera di Canale 5 torna in onda per la gioia degli affezionati spettatori. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 prende il via sabato 18 settembre 2021 con la sua squadra a gran completo. Tutto quello che c’è da sapere sul via della nuova edizione del programma, sui presentatori che accompagneranno il pubblico, sui giudici che faranno da ago della bilancia per le performance dei concorrenti e sulle novità previste.

Tú sí que vales 2021: la nuova stagione del talent

Tú sí que vales 2021 è pronto a debuttare su Canale5 con tutta la sua folta squadra al seguito.

Il ritorno in tv della trasmissione è stato ampiamente anticipato dai promo messi in onda sul canale Mediaset che hanno anticipato al pubblico chi potranno ritrovare al via dell’ottava edizione.

Sabato 18 settembre 2021 alle ore 21:30 circa prende il via il seguitissimo talent di Canale5 che vede impegnati in prima persona la padrona di casa Maria De Filippi, in compagnia come al solito di Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, senza dimenticare l’amato zio degli italiani Gerry Scotti.

I 4 sono pronti ad emozionarsi e a divertirsi di fronte alle esibizioni dei tanti concorrenti, a volte strappalacrime ed altre strampalate, che condurranno i partecipanti alla ambita vittoria finale.

Dall’altra parte dello studio a gestire le operazioni insieme alla rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli, vi è il tavolo dei conduttori che vede ancora una volta Belen Rodriguez al centro dei due presentatori prestati dallo sport Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tú sí que vales 2021: la novità della nuova stagione

Per la gioia dei più giovani, e non solo, in mezzo a questa confermatissima squadra spunterà Giulia Stabile, fresca vincitrice di Amici 2020 che ha dominato la fase serale del talent di Maria De Filippi che la porta in un altro suo programma.

La giovane ballerina si occuperà di lanciare i contenuti social per la piattaforma digitale del programma.