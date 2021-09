Gossip

Brutto incidente per lo youtuber Valentino Bisegna e la fidanzata Sara Di Sturco, incinta: è lui a condividere la foto e rivelare che la coppia se l'è vista davvero brutta

Grave incidente per lo youtuber Valentino Bisegna del duo Matt & Bise. In auto assieme alla fidanzata incinta, è stato sfortunato protagonista di uno schianto. È lui stesso a svelare le condizioni di salute sue e soprattutto della compagna, Sara di Sturco, una delle tiktoker italiane più seguite del momento.

Valentino Bisegna e Sara di Sturco, incidente in auto per la coppia

Dopo il grande spavento, è lo stesso Valentino a condividere alcune terribili foto dell’auto incidentata dal suo profilo Instagram. Lo youtuber originario di Torino ha scritto ai propri fan: “Ieri sera io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che stiamo bene“.

La preoccupazione ovviamente è soprattutto per Sara di Sturco, incinta: “Sara è stata portata in ospedale – rivela il compagno – dove hanno controllato che il bambino stesse bene è stato davvero un momento forte ci siamo tanto spaventati“. Determinanti le misure di sicurezza dell’auto, a quanto pare: “La macchina e gli airbag ci hanno salvato, siamo qui per miracolo!”.

Valentino Bisegna si lascia andare poi ad una riflessione: “La vita può finire in un attimo, una minima distrazione, un singolo momento può far finire tutto… La vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero!

“. E conclude: “Abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so che non guiderò più di venerdì 17“.

Chi sono Valentino dei Matt & Bise e Sara di Sturco

I protagonisti della vicenda, per fortuna senza conseguenze gravi, sono molti noti al pubblico di Youtube e di TikTok. Classe 1993, Valentino fa parte del duo di youtuber da primati Matt & Bise: assieme all’amico Matteo Pelusi è riuscito infatti a entrare nel Guinness World Record nel 2016 per l’asta per selfie più alta del mondo.

I due hanno anche all’attivo programmi tv come Attenti a quei 3 e il loro canale vanta oltre 2 milioni e mezzo di follower.

Non è da meno Sara Di Sturco, la fidanzata di “Bise” classe 1997 che conta 3 milioni di follower su TikTok. La coppia negli scorsi mesi ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio, co un post in cui Bise ha scritto: “Diventeremo genitori. Ebbene si, avete visto bene, ed è tutto vero, quando mi si chiedeva ‘cosa desideri di più al mondo?’ la mia risposta era sempre ‘diventare papà‘”.

Ora il suo sogno diventerà realtà, nonostante il brutto spavento per l’incidente in auto.