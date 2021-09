Amici, tra i talenti LDA, figlio di Gigi D’Alessio: “Riceverò una valanga di insulti”. Commento prima puntata

Programmi TV

Tanti ospiti illustri hanno inaugurato la nuova edizione di Amici. Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Roberto Baggio sono solo alcuni dei nomi che hanno presenziato all’assegnazione dei banchi. Tanti i talenti che si sono messi in mostra, tra questi, è entrato ad Amici anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Gerry Scotti dà la prima maglia ai talenti di Amici 2021/2022 tra questi il figlio di Gigi D’Alessio

Eccezionalmente di domenica, è andata in onda la prima puntata di Amici, edizione 2021/2022.

La puntata di formazione della classe, solitamente un po’ noiosa, è stata animata dalla presenza di numerosi ospiti di spessore. Primo tra tutti Gerry Scotti, che ha aperto le danze.

Il meccanismo di accesso è stato sempre lo stesso, con le esibizioni dal vivo dei giovani talenti davanti alla commissione dei professori. Un metodo forse un po’ troppo diretto, come sottolineato dallo stesso Gerry Scotti: “Ci vuole coraggio… Ringrazio il Signore di non averlo mai dovuto fare… Vista da qua è agghiacciante“. Ma il sistema dell’esibizione dl vivo è comunque necessario considerando che si tratta di uno show televisivo.

Tra i talenti scelti ad Amici, anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Amici 2021/2022: tra i nuovi talenti il figlio di Gigi D’Alessio

I primi banchi di Amici sono stati occupati. Le premesse per la nuova stagione 2021/2022 ci sono tutte. Su tutti ha brillato un cantautore Alex, scelto da Lorella Cuccarini: “Non mi piacciono i titoli… Le mie canzoni non hanno titoli“. Ma, ad Amici, anche il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, ha convinto malgrado le critiche di Anna Pettinelli: “Delusione… Datato… Un Gigi D’Alessio dimensione 3.0“. Un paragone un po’ fuori luogo per un giovane che sembra già molto combattivo: “Siamo due persone diverse… Se dovessi entrare la prima settimana riceverò una valanga di insulti perché sono il figlio di… raccomandato della situazione“.

Al di là dei talenti in gara, anche le solite battaglie verbali tra i professori sono già cominciate. Da un lato il nuovo arrivato Raimondo Todaro darà filo da torcere a Alessandra Celentano. Nel canto Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno già cominciato a battagliare in puntata. “Tu blateri” ha sentenziato il professore.