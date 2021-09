Attacco al potere 2: la trama ed il cast del film con Morgan Freeman in onda su Italia1

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di domenica 19 settembre 2021 è un adrenalinico film che vanta nel cast alcune stelle del cinema hollywoodiano come Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart. Nel film Attacco al Potere 2, in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa, i tre attori saranno invischiati in un completo su scala mondiale che vuole eliminare le maggiori cariche politiche tra i quali figura ovviamente il presidente degli Stati Uniti d’America. La trama ed il cast dl film.

Attacco al potere 2: il cast della pellicola

Attacco al potere 2 (dal titolo in lingua originale di London Has Fallen) è un film del 2016 diretto da Babak Najafi, considerato il secondo capitolo sequel della saga iniziata con Attacco al potere – Olympus Has Fallen del 2013.

In questo adrenalinico film che mette in serio pericolo di vita il Presidente degli Stati Uniti d’America interpretato dall’attore Aaron Eckhart, ha un ruolo fondamentale l’immenso Morgan Freeman, qui nei panni della seconda carica politica più importante degli U.S.A.. A proteggere entrambi nei panni di un agente segreto a capo della scorta del Presidente, troviamo l’attore Gerard Butler, l’indimenticato re Leonida nel film storico di guerra dal titolo 300.

Attacco al potere 2: la trama del film

I fatti della pellicola riprendono da dove era finito il primo film, quando l’agente Mike Banning aveva salvato la vita al Presidente ed era stato reintegrato nella sua scorta. Banning vive un periodo di calma e tranquillità in attesa di vedere alla luce il suo primo figlio quando l’evento del funerale del Primo Ministro Inglese metterà a repentaglio la sua vita e quella della più alta carica degli Stati Uniti.

Il funerale attrae infatti l’attenzione di un gruppo di fanatici che vorrebbero commettere un attentato per eliminare tutte le maggiori cariche politiche mondiali iniziando a colpire durante la funzione in chiesa. Sarà tempo per l’agente di usare tutti i suoi stratagemmi per mettere in salvo la vita al Presidente e riuscire a salvare quella di quanta più gente possibile.

