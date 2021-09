Cronaca dal Mondo

Il vulcano di Cumbre Vieja, sull’isola di Gran Canaria, si è risvegliato dopo 50 anni. Dalla rete stanno arrivando spettacolari e insieme terrificanti immagini dell’eruzione, a quanto pare preceduta da una serie di terremoti. Gli effetti si vedono anche per le strade, bloccate dalle fiamme. Richiesta l’evacuazione preventiva della zona.

Canarie, erutta il vulcano Cumbre Vieja: registrate migliaia di scosse sismiche

Secondo quanto riportano le fonti locali, l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja nella zona Cabeza de Vaca del comune di El Paso vicino a Las Palmas (capitale dell’isola Gran Canaria) è arrivata dopo uno sciame sismico iniziato ormai da giorni nell’area.

Le autorità locali e il PEVOLCA (Comitato Scientifico del Piano Speciale di Protezione Civile e Attenzione alle Emergenze per Rischio Vulcanico) avevano già richiesto un’evacuazione preventiva della zona e ancora adesso sulla zona è attiva un’allerta gialla, si apprende dal sito ufficiale.

L’evento vulcanico è arrivato in seguito alla più forte delle migliaia di scosse che hanno coinvolto l’area: questa mattina alle 11.16 si è registrato a profondità ridotta un terremoto di magnitudo 3.8 della scala Richter.

Quindi, l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja.

Erutta il vulcano Cumbre Vieja: le immagini e i video dalla zona

Una enorme colonna di fumo e strade in fiamme: sono queste le immagini che tramite Internet stanno rapidamente facendo il giro del mondo. Il fumo è visibile chilometri e si è alzato dopo il terremoto che ha interessato soprattutto le zone di Las Manchas a El Paso. Fanno ancora più impressione i video che mostrano una strada tagliata in due dalla lava e le sterpaglie attorno in fiamme: è impossibile proseguire oltre.

Sarebbero numerose, riportano le fonti locali, le persone evacuate dalla zona, per la quale si attende ora di capire se lo sciame sismico è terminato e quali danni possa aver lasciato l’eruzione. Il vulcano Cumbre Vieja non eruttava dal 1971: ora i voli diretti a Las Palmas sono stati dirottati su altri scali e in serata è atteso l’arrivo alle Canarie del presidente spagnolo Pedro Sanchez, che ha cancellato un viaggio a New York per recarsi sul luogo.